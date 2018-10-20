В США начали изымать имущество Манафорта 20.10.2018, 18:14

Пол Манафорт

Среди активов апартаменты скандального политтехнолога в центре Нью-Йоркa.

Правительство США получило полномочия на изъятие активов Пола Манафорта, незаконно приобретенные в результате уклонения от налогообложения и нарушение правил лоббистской деятельности на общую сумму 15 миллионов долларов. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на решение суда.

Среди активов апартаменты Манафорта в центре Trump Tower в Нью-Йорке, его дом в Гемптонз, а также средства на банковских счетах и страхования жизни.

Также отмечается, что наказание политтехнологу назначат 8 февраля в суде Александрии по восьми пунктам обвинений в банковском мошенничестве и уклонении от налогообложения.

По прогнозам юристов, Манафорт, вероятно, получит наказание в 8-10 лет заключения.

Как сообщает издание, 69-летний Манафорт прибыл в суд в инвалидной коляске, а его адвокат заявил о проблемах своего подзащитного со здоровьем.

Ранее сообщалось, что окружной суд Александрии штата Вирджиния огласит приговор бывшему председателю избирательной кампании Дональда Трампа и советнику Виктора Януковича Полу Манафорту в феврале 2019 года.