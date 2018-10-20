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Белорусы об автокефалии: Мы должны быть независимы во всем

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  • 20.10.2018, 18:44
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Минчане предложили БПЦ жить своей головой.

«Радыё Свабода» провела опрос среди минчан на тему автокефалии для белорусской православной церкви. Большинство жителей столицы сошлось на мнении, что раз Беларусь - это независимое государство, то и церковь в нашей стране должна быть независимой.

Напомним, 11 октября Вселенский патриарх возвратил Украинскую православную церковь в лоно Константинополя. Было отменено решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриарху.

C точки зрения Константинополя, Минск — это уже чужая для Москвы территория. Раз отменяется патриаршая грамота 1686 года о переходе Киевской митрополии под Москву, то отмена касается и Беларуси. Тогда, в XVII веке, Речь Посполитая и Киевская митрополия включали в себя и белорусскую территорию.


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