Генсек Совета Европы: Ответственность за теракт в Керчи должна нести Россия 3 20.10.2018, 18:59

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Фото: ТАСС

Cтрана-оккупант ответственна за все нарушения прав человека на полуострове.

РФ несет ответственность за массовую гибель людей в политехническом колледже Керчи в оккупированном Крыму, считает Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова, пишет "Новое время".

По словам Ягланда, страна-оккупант ответственна за все нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины.

"Совет Европы признает, что ситуация в аннексирована Крыму полностью контролируется Россией", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже оккупированной Керчи возросло до 21.

Напомним, 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.