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Фотофакт: Лукашенко пьет в рабочее время

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  • 20.10.2018, 19:08
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Правитель в очередной раз нарушил собственный декрет о дисциплине.

Кадры поездки диктатора в Гродно опубликовали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В новостях показали, как диктатор нарушает собственный декрет о дисциплине на рабочем месте. Лукашенко посетил усадьбу «Коробчицы» под Гродно, где пил пиво, а затем встреча перешла в застолье, где, судя по фотографиям, присутствовал алкоголь.

Напомним, диктатор недавно подверг критике чиновников, которые «беспробудно пьют», судя по всему, проблемы есть не только у наших чиновников.


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