Больше тысячи фур скопилось на выезд из Беларуси
- 20.10.2018, 19:15
Водителей, планирующих поездку за границу, просят учитывать эту информацию.
На литовским и латвийском направлениях образовались очереди автомобилей на выезд из Беларуси, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.
Больше всего фур скопилось на выезде в Литву. Здесь в пунктах пропуска находится более 700 большегрузов.
На выезд в Литву, по состоянию на 20 октября на 19.00
Пункт пропуска
Количество грузовых машин
«Котловка» — «Лаворишкес»
более 30
«Каменный Лог» — «Мядининкай»
более 300
«Привалка» — «Райгардас»
более 230
«Бенякони» — «Шальчинкай»
более 140
На выезд в Латвию, по состоянию на 20 октября на 19.00
Пункт пропуска
Количество грузовых машин
«Григоровщина» — «Патерниеки»
более 220
«Урбаны» — «Силене»
более 200
В ведомстве просят водителей, планирующих поездку за границу, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.