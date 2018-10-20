Больше тысячи фур скопилось на выезд из Беларуси 20.10.2018, 19:15

Водителей, планирующих поездку за границу, просят учитывать эту информацию.

На литовским и латвийском направлениях образовались очереди автомобилей на выезд из Беларуси, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

Больше всего фур скопилось на выезде в Литву. Здесь в пунктах пропуска находится более 700 большегрузов.

На выезд в Литву, по состоянию на 20 октября на 19.00

Пункт пропуска

Количество грузовых машин

«Котловка» — «Лаворишкес»

более 30

«Каменный Лог» — «Мядининкай»

более 300

«Привалка» — «Райгардас»

более 230

«Бенякони» — «Шальчинкай»

более 140

На выезд в Латвию, по состоянию на 20 октября на 19.00

Пункт пропуска

Количество грузовых машин

«Григоровщина» — «Патерниеки»

более 220

«Урбаны» — «Силене»

более 200

В ведомстве просят водителей, планирующих поездку за границу, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.