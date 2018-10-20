Польша планирует приобрести высокомобильную ракетную систему США 20.10.2018, 20:01

Польша станет второйвосточноевропейская страной, которая приобрела HIMARS.

Польша предоставила США запрос на покупку высокомобильных артиллерийской ракетной системы M142 или HIMARS, сообщает оборонное издание Defensenews со ссылкой на объявление Министерства обороны Польши, пишет «Новое время».

Польша планировала закупить системы производства компании Lockheed Martin еще с 2015 года, однако столкнулась с препятствиями в переговорах.

Отмечается, что страна еще в июле 2018 года заявила, что планирует ускорить закупку системы.

Польша станет второй после Румынии восточноевропейская страной, которая приобрела HIMARS.