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Алексей Шевченко: Рад за минское «Динамо», ведь за сильные команды в Беларуси сажают

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  • 20.10.2018, 20:29
  • 1,751
Алексей Шевченко

«Зубры» замыкают таблицу Запада в КХЛ.

Российский журналист Алексей Шевченко признался, что радуется за руководство минского «Динамо», пишет «Трибуна».

«Я рад за руководство «Динамо» Минск. Они-то прекрасно понимают, что за сильные команды в Беларуси сажают», – написал Шевченко в своем твиттере. 

Сегодня минское «Динамо» проиграло «Сибири» (0:6), которая занимает предпоследнее место в лиге. Сами «зубры» замыкают таблицу Запада.


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