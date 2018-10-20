Алексей Шевченко: Рад за минское «Динамо», ведь за сильные команды в Беларуси сажают

Алексей Шевченко: Рад за минское «Динамо», ведь за сильные команды в Беларуси сажают1
- 20.10.2018, 20:29
- 1,751
«Зубры» замыкают таблицу Запада в КХЛ.
Российский журналист Алексей Шевченко признался, что радуется за руководство минского «Динамо», пишет «Трибуна».
«Я рад за руководство «Динамо» Минск. Они-то прекрасно понимают, что за сильные команды в Беларуси сажают», – написал Шевченко в своем твиттере.
Сегодня минское «Динамо» проиграло «Сибири» (0:6), которая занимает предпоследнее место в лиге. Сами «зубры» замыкают таблицу Запада.
Я рад за руководство «Динамо» Минск. Они-то прекрасно понимают, что за сильные команды в Белоруссии сажают.— Держи передачу (@Boogaard_2) 20 октября 2018 г.