Global Wealth Report: Белорусы - одни из самых бедных в мире народов 8 20.10.2018, 20:57

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Выше нашей страны в рейтинге благополучия оказались даже Непал и Камерун.

Согласно отчету Global Wealth Report, которая оценивает благополучие во всем мире, белорусы, вместе с украинцами, оказались почти в самом низу списка из 140 стран. Для определения уровня богатства экономисты подсчитывали как финансовые, так и не финансовые активы взрослых граждан стран, сообщает «Белсат».

Беларусь и Украина в мировом рейтинге благосостояния заняли 123 место. По подсчетам международных экономистов, уровень богатства граждан нашей страны оценивается примерно в пределах 1560 долларов США.

Интересно, что более богатыми по сравнению с белорусами в отчете выглядят жители Непала, имеющие имущества на 2054 долларов США, камерунцы – 2282 долларов, кенийцы – 2306 долларов. Беднее белорусов являются жители Таджикистана – 1364 долларов, Замбии – 1197, Сирии – 1190 долларов США.

Самые богатые в мире — граждане Швейцарии, имущество взрослых швейцарцев составляет более 530 тысяч долларов США. В десятке наиболее богатых стран — Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Франция. Самые бедные – Эфиопия – 167 и Малави – 141 доллар.