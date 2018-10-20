The Times: Грядет революция, клептократам стоит быть начеку 1 20.10.2018, 21:20

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В России все больше растет разрыв между богатыми и бедными.

Богатые молодые люди, разбрасывающие деньги из окон своих роскошных автомобилей, чтобы унизить менее состоятельных жителей Санкт-Петербурга, вызывают у россиян серьезное раздражение теперь, когда разрыв между богатыми и бедными в стране продолжает расти, пишет The Times, (перевод - inosmi.ru).

Видео двух инцидентов, произошедших в Санкт-Петербурге, были опубликованы в сообществе Rich Russian Kids в инстаграме, где регулярно появляются свидетельства гламурного образа жизни российской «золотой молодежи».

«У меня в руках 50 тысяч рублей, — сказал молодой человек в черной балаклаве, украшенной стразами. — Между прочим, это средняя зарплата в городе Санкт-Петербург. И вы действительно горбатитесь ради этого? Мне вас жалко».

С этими словами он выбросил деньги из окна автомобиля, а прохожие бросились их поднимать. «Деньги настоящие!» — кричит он. В другом видео женщина держит в руках пачку долларов, высовывает руку из окна своего Range Rover и выбрасывает деньги.

«Конечно, деньги не имеют значения, если папочка все это наворовал», — написал один пользователь соцсети. Золотая молодежь — это дети правительственных чиновников и бизнесменов, связанных с Кремлем.

Спад в российской экономике, одной из причин которого стали экономические санкции Запада, увеличил разрыв между богатыми и бедными.

Более 19 миллионов россиян — это 13% населения страны — официально живут за чертой бедности, то есть имеют ежемесячный доход ниже 9828 рублей на человека.

Кроме того, уровень реальных доходов постоянно снижается: согласно официальной статистике, только за последние два месяца он снизился на 2,5%.

Как показали результаты опроса, проведенного независимым «Левада-центром», 45% респондентов обвиняют президента Путина в том, что уровень имущественного неравенства не уменьшается.

Полиция Санкт-Петербурга была возмущена, увидев в сети эти видео, и владельцев автомобилей нашли и оштрафовали за то, что те не уступали дорогу общественному транспорту.

«Поскольку закона, который запрещал бы разбрасывать деньги, нет, можно поискать нарушения правил дорожного движения», — сказал один источник в полиции. Однако штраф в размере 3 тысяч рублей вряд ли заставит золотую молодежь задуматься.

Кремль все больше обеспокоен нарастающим возмущением по поводу имущественного неравенства в России. В октябре министр занятости и труда Саратовской области Наталья Соколова была уволена после ее слов о том, что пенсионерам стоит научиться жить на 3500 рублей в месяц. Она сказала, что этой суммы вполне достаточно для того, чтобы прожить на фруктах и «макарошках».

Комментарии читателей:

Alien Looking Down: О, какая ирония: Россия готовится к тому, чтобы снова свергнуть царя — спустя 100 лет, и на этот раз имя царя — Путин.

Richard James: Если рассмотреть обратную сторону монеты, то до прихода Путина среднего вообще не было. Тогда было несколько богачей, а массы жили в нищете. И самыми бедными были учителя, профессура, инженеры и так далее.

Теперь есть средний класс — довольно большая социо-экономическая группа, которая выросла практически с нуля до примерно 6 миллионов. И она продолжает расти, поэтому со временем российская социо-экономическая демография постепенно дорастет до западных норм. Этого пока не произошло, но произойдет. А пока…

WJS Moore: Грядет революция, и клептократам стоит быть начеку. В конце концов произойдут перемены — они всегда происходят.

zan: Я много путешествовал за пределами Москвы, и, поверьте мне, за границами этого московского пузыря нищета повсеместна, причем алкоголизм является серьезнейшей проблемой.

WJS Moore: Уменьшение численности населения станет серьезной проблемой. Учитывая низкую продолжительность жизни, полагаю, правительству, привыкшему перекладывать все бремя на «маленьких людей», придется делать сложный экономический выбор, что может спровоцировать реальные перемены, как только избиратели увидят, что из себя представляет режим Путина. Его недавнее решение провести пенсионную реформу указывает на осознание того, что встала необходимость взяться за трудное дело и что его версии социальной реальности угрожает опасность.

Кстати, я считаю уменьшение численности населения России положительным моментом для остального мира.

Madeleine Richardson: Аккаунт Rich Kids в инстаграме всегда казался мне постановкой, не соответствующей действительности. Я путешествовал по самым богатым уголкам Европы, и очень богатые люди там редко выглядят такими красивыми, привлекательными и загорелыми, как в этих аккаунтах в инстаграме, которые больше похожи на рекламу дорогих машин и часов.