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Появилось видео с места ДТП, в которое попал белорусский КВНщик Евгений Сморгнин

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  • 20.10.2018, 21:33
  • 1,922
Евгений Сморгин

Всего в автобусе находились 14 пассажиров.

YouTube-канал Kyiv Operativ опубликовал видео с места ДТП в Киевской области, где при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибла 41-летняя актриса украинского юмористического «Дизель Шоу» Марина Поплавская, сообщает РБК.

Авария произошла утром 20 октября на 28-м км трассы Киев — Чоп, возле населенного пункта Мила. По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan не справился с управлением и врезался в грузовик MAZ. Всего в автобусе находились 14 пассажиров, четверо получили ранения. Cреди них - белорусский актер Евгений Сморгин.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК Украины (н арушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водителя автобуса задержали.


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