Глава РПЦ: Гаджеты - это угроза для человека и государства 12 20.10.2018, 21:41

1,964

Патриарх Кирилл отметился неоднозначным заявлением.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что тотальное увлечение детей гаджетами может привести в будущем к серьезным негативным последствиям для них самих и для всей страны, сообщает "Интерфакс".

"Злоупотребление электронными играми и погружение в них детей - огромная ошибка родителей и огромная задача (бороться с этим - прим.) для государства. Если следующее поколение будет воспитано в стремлении постоянно получать удовольствие, то мы многого лишимся", - сказал патриарх, отвечая на вопросы участников VIII Общецерковного съезда по социальному служению, который завершается в пятницу в Москве.

Он пояснил, что если ребенок большую часть времени уделяет "тому, чтобы получать удовольствие", то у него формируются "устойчивые наклонности: удовольствие - это главное".

Между тем, по словам патриарха, было бы "неправильным подходом игнорировать уроки прошлого": трудно представить, сказал он, что было бы, если бы и наши предки были ориентированы на одни удовольствия, а не на подвиги.

"Способность человека совершать подвиг полностью противоречит идее получать удовольствие", - подчеркнул патриарх Кирилл.

"Кажется, что особого: сидит ребенок в своем гаджете и играет. Однако это очень плохой синдром", - считает предстоятель Церкви, по мнению которого необходимо "постараться ввести детей в режим, когда получение удовольствия не является приоритетом".