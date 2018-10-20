Тренер «Немана» о голе БАТЭ рукой: Будем обращаться в федерацию 1 20.10.2018, 21:55

В белорусском футболе разгорелся настоящий скандал.

Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко подвел итог матча с БАТЭ (2:3), сообщает football.by.

«Я уверен, что первый гол Сигневич забивал рукой. Это не комментарий судейства, а мое мнение по этому моменту. Посмотрим с разных ракурсов и, если что, будем обращаться в федерацию», – сказал Яромко.

На 40-й минуте матча БАТЭ открыл счет. По видеоповтору кажется, что мяч залетел в ворота после встречи с рукой форварда борисовчан Николая Сигневича. Гол записали на Эрвена Мукама.