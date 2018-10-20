«Если Лукашенко продолжит так высказываться, то в Беларуси произойдет революция матерей» 2 20.10.2018, 22:25

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И будет в этой революции определенная ироничность.

«Настоящий мужчина» - это такой мифический персонаж, который часто вспоминают, когда реальные поступки реальных мужчин кажутся неправильными или неудобными для кого-то. Утвержденного списка требований к настоящим мужчинам не существует, и люди успешно используют эту особенность, чтобы манипулировать мужчинами реальными, пишет Наста Захаревич для «Радыё Свабода».

Впрочем, с образом «настоящей женщины» происходит все то же самое, но сегодня речь не о нас. Лукашенко заявил, что мужская функция - это защищать и умирать ради женщины. При этом (следите за руками!) Закон о противодействии домашнему насилию, который помог бы защитить женщин - это «глупость с Запада», а замена студенческих каникул службой в армии - хорошая идея.

Прикрываться якобы женскими потребностями, не спрашивая собственно у женщин, чего мы на самом деле хотим, - довольно популярный политический подход. Так можно оправдывать реализацию собственных милитаристских мечтаний и даже развязывать войны, а объяснять все тем, что женщинам нужна защита.

Тот факт, что женщинам нужна ровная оплата за равный труд, разделение домашних обязанностей и заботы о детях, отсутствие дискриминации в различных сферах и тот же закон о противодействии домашнему насилию, Лукашенко не очень интересует.

Ему даже не приходит в голову такая мысль, что «мужик» - это тот, кто умеет без чужой помощи менять памперс собственному младенцу и без напоминания разгружать стиральную машину. Нет, бытовые заботы - это не дело настоящих мужчин. Их дело - умирать.

От слов Лукашенко у меня складывается впечатление, что для него идеальный мужчина - это мертвый мужчина. Ну, если мужская функция - это защищать и умирать ради женщины, то именно к этому они и должны стремиться? И получается, что армия должна учить именно этому?

Я думаю, если Лукашенко продолжит высказываться в таком духе, в Беларуси однажды состоится материнская революция. Как бы банально это ни звучало, но женщины не для того рожают детей, чтобы те потом считали своей функцией «защищать и умирать». И будет в этой революции определенная ироничность - ведь на защиту родных выйдут именно женщины.

Реальность часто расходится со стереотипами, и ситуация с военной службой в Беларуси - не исключение. Пока Лукашенко хочет, чтобы студенты проводили каникулы в армии, так как их функция - защищать и умирать ради женщин, женщины объединяются между собой и даже создают общественные движения, чтобы защитить своих сыновей и других мужчин от государства.

Вряд ли в Беларуси найдется много людей, которые действительно согласны с Лукашенко в этом его высказывания, так как если забыть стереотипы и вернуться в реальность, становится очевидно: лучше быть живым мужчиной, чем мертвым идеалом. А стереотипы со временем также изменятся, до этого просто нужно дожить.