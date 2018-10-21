Белорусская модель: После первого восхождения на Монблан решила бросить курить 1 21.10.2018, 8:58

Почему важно победить себя и доказать, что границы существует только в голове.

Минчанке Марии Калоше — 23 года. Она участвовала в конкурсе «Мисс Минск» с параметрами 102−85−104, открыла свое дело после неудачного опыта работы за границей и депортации, а сейчас поставила новую цель — заняться альпинизмом и уже весной покорить Монблан. Сайт tut.by поговорил с Марией о скептическом отношении к ЗОЖ, навязанных канонах красоты и том, почему девушки плюс сайз не должны стесняться своей внешности.

«Поработав за границей, вернулась домой. Точнее, депортировали»

В детстве Мария мечтала стать хирургом-онкологом, но для поступления в мед не хватило трех баллов. Позже пошла учиться на юрфак, параллельно подрабатывала официанткой в баре, а на четвертом курсе забрала документы и укатила на заработки в Италию.

— Подруга работала там на круизном лайнере и рассказала о своем опыте. Я решила попробовать, устроилась в итальянское кафе. После Италии восемь месяцев провела в Иордании — тоже в сфере общепита. А в начале этого года вернулась домой, точнее, вернули — депортировали, — рассказывает Мария. — Не самый приятный этап. Неделю провела в тюрьме. После возвращения в Минск надо было думать, как строить жизнь дальше.

Минчанка ходила на собеседования, рассылала резюме в белорусские рестораны и турфирмы:

— Рассуждала так: если я научилась продавать несвежий стейк за 60 евро, неужели не смогу продать путевку в Турцию? Но ни один работодатель не приглашал меня в штат.

Тогда девушка задумалась о собственном бизнесе и решилась на кредит.

— Я считаю, что кредит — лучшая мотивация. Ты понимаешь, что обязан вернуть деньги и всеми возможными способами стараешься выйти в плюс, — говорит Мария.

— Деньги вложила в маникюрную студию. Она заработала в мае, но я по сей день провожу в студии по 12−16 часов. Все контролирую и сама обслуживаю клиентов.

«После первого восхождения решила бросить курить»

В планах — масштабировать бизнес, а еще — покорять новые вершины в прямом и переносном смыслах.

— Мечта заняться альпинизмом и взобраться на Монблан появилась после того, как увидела Альпы из иллюминатора, — вспоминает девушка.

Шутит, что за плечами у нее уже есть одна покоренная вершина.

— Прогуливаясь по тосканскому городку, увидела горы. Решила: хочу взобраться! Не изучала маршрут, не покупала специальное снаряжение, а просто взяла бутылку шампанского и сказала себе: «Вперед! Если сможешь покорить вершину — отпразднуешь игристым». Поднималась где-то четыре часа, с остановками, передышками. Когда все же сделала это, решила бросать курить — иметь одышку и мокроту в моем возрасте стыдно.

На горе Моисея в Иордании

Источник: личный архив героини

Мария осознает: вершины Тосканы и Монблан с Эльбрусом — разного уровня сложности. Для серьезных восхождений нужна предварительная подготовка.

— Пока со спортом у меня как-то не складывается, — честно признается белоруска. — Но готовиться надо! Для начала собираюсь записаться с подругой в бассейн — обязательно тот, где требуют справку о состоянии здоровья. Уже подыскиваю альпклуб, планирую бюджет на весеннее восхождение и тренировки на выносливость.

Покорение горных вершин для 23-летней Маши еще и философская история.

— Понятно, хочется испытать возможности своего организма. Но это вторично. Важнее победить себя и доказать, что границы существует только в голове. Многие великие люди считают: если ты покорил гору, сможешь покорить все что угодно. Это намного больше, чем просто спорт и восхождение.

«Сейчас все зожники, а я не хочу быть частью стада»

Для хорошего самочувствия Мария готова немного скорректировать свой режим. Правда, у девушки плюс сайз сохраняется настороженное отношение к ЗОЖ. Всему виной — мода на эту индустрию.

— Сейчас какой-то бум, все хотят быть зожниками. А мне никогда не нравилось быть частью стада.

Сегодня Мария весит 72 кг и носит 48 размер. А зимой отметка на весах показывала 85 кг.

— За восемь месяцев в Иордании набрала 13 килограмм. Объяснение простое — арабская еда слишком вкусная. Знакомые постоянно приглашали в рестораны, шутили: «Маша, твои руки созданы не для того, чтобы готовить!». В общем, избаловали меня. Я привыкла есть по арабским традициям — не ограничиваться салатом и горячим, а уплетать за вечер ливанский фатуш, несколько видов хумуса, восточный салат-табуле, огромную порцию рыбы, шампур кебаба…

Вернувшись в Минск, девушка мечтала похудеть. За пару месяцев сумела сбросить все, что набрала в Иордании. Что помогло?

— Во-первых, занятость! Когда начинала свой бизнес, просто забывала поесть. Во-вторых, включила в рацион много салатов и минимизировала мясо. Сейчас самочувствие намного лучше: я избавилась от одышки, снова начала нравиться себе в зеркале, а еще влезла в платье, которое купила четыре года назад.

«Почему на «Мисс» обычно идут одни худышки?»

Несмотря на плотный график и головную боль под названием «кредит», летом Мария Калоша подписалась на очередную авантюру. Нашла время, средства и мотивацию для участия в коммерческом конкурсе «Мисс Минск». Отправила заявку и не пожалела денег на взнос за участие (980 рублей).

— Давно вынашивала план поучаствовать в конкурсе красоты и разрушить стереотипы. Почему на «Мисс» обычно идут одни худышки? — возмущается девушка. — Я даже хотела пойти на кастинг «Мисс Беларусь», но, к сожалению, в это время была за границей.

Из номинаций конкурса «Мисс Минск» Мария забрала титул «Мисс журнала «Большой», а еще обзавелась интересными знакомствами.

— С некоторыми участницами стали приятельницами. Девчонки мотивируют меня заняться собой. Не столько ради внешности, сколько для здоровья. Например, одна из участниц, инструктор по йоге, зовет на свои занятия: «Маша, давай к нам, а то все обвиснет!», — с юмором вспоминает героиня.

Она не жалеет, что осмелилась выйти на подиум в окружении конкурсанток с модельной внешностью. Мария Калоша вообще мало о чем жалеет. Все сложности и преодоления тоже важный опыт, считает девушка.

— Мое участие воодушевило и заставило поверить в себя многих белорусок с такой же комплекцией. После конкурса девчонки плюс сайз писали мне: «Спасибо, что от нашего имени доказала: красота бывает разной, а не только шаблонной». Не все должны быть одинаковыми худышками. Лично я люблю свою каждую складочку.