«Лукашенко отстранят от власти самые простые люди» 11 21.10.2018, 8:56

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Все это напоминает конец 1980-х – начало 1990-х.

В небольшом городском поселке Богушевск Витебской области более 100 человек вышли на стихийный митинг. Поводом стало то, что власти закрывают больницу и поликлинику, а жителей отправляют лечиться в находящийся за 36 километров райцентр Сенно. Местные пенсионеры называют стационар «долиной Смерти».

Акция произошла 18 октября, а уже на следующий день районные власти засуетились, предложили протестующим переговоры и пообещали не закрывать больницу.

Незадолго до этого, 9 октября, доярки и механизаторы в деревне Волосовичи Гомельской области объявили забастовку с требованием вернуть на должность уволенного властями директора местного хозяйства. В этом случае победа протестующих была полной – и простые сельчане смогли отстоять своего человека во главе агропредприятия.

Почему белорусская глубинка все чаще бунтует против властей? На вопросы Charter97.org отвечает представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктор Марчик.

- Экономический кризис сильнее всего ударил по белорусским регионам. И ситуация не улучшается, а только обостряется, поэтому будет как в поговорке: чем дальше в лес, тем больше партизан. Бунты в малых городах Беларуси можно было не только предсказать – надо быть слепым и неразумным, чтобы не предвидеть, что они будут вспыхивать все чаще и сильнее.

По ситуации в нашем городе и окрестностях скажу: власти все больше и больше накручивают спираль недовольства. Люди перешли от глухого ворчания к открытым выступлениям по малейшему поводу. Когда-нибудь, как в 2017 году с декретом о «тунеядцах», кто-то неосторожно «чиркнет спичкой» – и все это «бухнет».

Лукашенко и его клика взгромоздились на Ключевскую сопку: пар шипит, почва накаляется, то тут то там лопаются пузыри. Вчера лопнул в Богушевске, позавчера – в Гомельской области. А завтра – может лопнуть во многих местах, так что власти только останется вертеть головой и кричать «караул!».

Люди бесконечно терпеть не намерены. Последние пару лет показали, что у народа гораздо больше желания отстаивать свои права, чем считает руководство. Я считаю, что «богушевские бунты» будут шириться, и люди начнут подниматься по всей стране. Правительство во главе с Лукашенко потеряло почву под ногами: что бы они сейчас не сделали, ситуация для них будет только ухудшаться.

- Почему в небольших городах и поселках протестующим удается добиваться пусть небольших, но побед?

- На периферии ситуация самая сложная. В маленьких городках местные власти считают себя всесильными царьками. До них уже туго доходит, что можно делать, а что нельзя. Они плохо чувствуют «красные линии» и часто принимают необдуманные решения, после которых и вспыхивают бунты.

И тут, как только ситуация выходит из-под контроля, у властей начинается «фаза страуса». Они панически боятся стихийных выступлений людей и сразу включают «заднюю передачу».

Во-первых, на местных «князьках» постоянно горит шапка: они знают, что постоянно перегибали палку, нарушали законы и настраивали людей против себя.

Во-вторых, люди в регионах действительно, без преувеличений, доведены до отчаяния. Большинству терять абсолютно нечего. И если люди поднимутся – то могут снести на своем пути и местных «царьков», и руководителей рангом повыше.

Региональные власти к тому же очень боятся, что могут просто оказаться в тюрьме. Здесь все гораздо заметнее, чем с столице, и после смены власти найдется гораздо больше свидетелей на суде. Впрочем, так оно и будет: после падения режима многие из них окажутся в «местах не столь отдаленных».

- Может ли этот опыт выступлений в регионах использовать в масштабах всей страны?

- Это хорошая школа самоорганизации. Важно понимать, что здесь количество легко переходит в качество: если забастовки начнутся одновременно в разных городах Беларуси, власть не сможет «давить» на протестующих.

Понятно, что за 24 года правления одного хорошо известного человека власть выродилась, обросла кумовством, коррупцией, потеряла бдительность и способность принимать здравые решения.

Но, как говорится, не могут же все 100% быть неадекватными. В случае массовых выступлений по всей стране, уверен, найдутся те, кто еще способен принимать взвешенные решения и вести переговоры с представителями поднявшегося народа. И в Беларуси вполне может получиться победа революции, как в Армении. Если такое возможно на локальном уровне – то почему это не может произойти в масштабах всей страны?

Пока вышестоящим чиновникам удается влиять на конфликты населения и местной власти и гасить очаги людского гнева и ненависти. Но если очагов станет больше – количество обязательно перейдет в качество.

- Вот, кстати, о гневе и ненависти. Российская пенсионерка недавно подарила министру труда и соцразвития веревку и мыло. Как настроены наши пенсионеры по отношению к власти?

- Белорусские пенсии еще меньше, чем российские, а пенсионный возраст тоже повышают. Наши пенсионеры выживают на $100-150 в месяц, хотя назвать жизнью это сложно. Как они еще могут относиться к тем, кто отнял у них достойную старость? Думаю, что красноречивый жест пенсионерки из соседней страны вызвал бы у них одобрение.

Из разговоров с пенсионерами, бывшим электоратом Лукашенко, я точно знаю, что сейчас они клянут его, на чем свет стоит. Люди понимают, кто виноват.

Давайте посмотрим на фотографии тех, кто вышел против власти в Богушевске или Гомельской области. Это простые люди с простыми лицами: пенсионеры, рабочие, доярки, дети…

Знаете, мне это напоминает митинги конца 1980-х – начала 1990-х в миниатюре. Такие же простые люди разных возрастов и занятий отправили тогда на свалку истории огромную махину Советского Союза. Многие, уверен, даже не могли предвидеть, к чему приведет то, что они сегодня вышли на стихийный митинг.

Сегодня мы видим такие же лица на спонтанных акциях протеста. И решат судьбу страны, отстранят Лукашенко от власти вот именно эти самые простые люди.

Оппозиция сейчас – практически весь народ, который устал от этой системы. Лидеры оппозиции должны понимать, что власть смогут сменить только вот эти простые люди – которым надоест все это терпеть.

Людской гнев на Площади, людская масса – они все снесут. Возьмите историю: любых диктаторов, любых сатрапов убирала либо Божья воля, либо простые люди. Именно вот эти самые обычные, «сермяжные» жители деревень и городов, которых мы видим сейчас на стихийных митингах.