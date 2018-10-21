Привет из Вороньей слободки 2 Виктор Шендерович

21.10.2018, 11:45

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Виктор Шендерович

Надо срочно созывать Бехтерева.

Я просто хочу сказать, это наш президент. С позволения сказать.

Это человек, от которого зависят наши жизни, жизни миллионов людей, сотен миллионов с учетом возможностей деструктивных, возможности разрушения, возможностей военных.

Сотни миллионов людей зависят от психически неадекватного человека. Сегодня это просто уже диагностика. Надо созывать Бехтерев, кто там у нас. Вместо Бехтерева сегодня. Надо срочно созывать.

Послушайте, он фетвами уже говорит. Мы уже мученики. Мы вознесемся в рай, они – в ад. Знаете, я не хочу ни в ад, ни в рай. Ни для себя, ни для своих близких, ни для друзей. Даже для врагов. Я хотел бы жить. Знаете ли. И не в Париже.

А я хотел бы жить. А они тут уже готовятся к мученической смерти. Моей. Потому что он-то сам, сукин сын, залезет в бункер, его не выкуришь оттуда.

Он нас готовит к нашей мученической смерти. Святой. Ребята, ау, психиатры, кто-нибудь вообще будет освидетельствовать этого человека. Который фетвами разговаривает, имея ядерное оружие.

Бесконтрольно. Еще раз скажу: бесконтрольно.

Трамп тоже не подарок. Но у Трампа огромные противовесы повсюду, ему не до ядерного оружия. Ему бы в Белом доме остаться. Ему бы отбиться от противовесов. А этот-то, как пожелаем, так и сделаем. Привет из Вороньей слободки. По крайней мере, на территории РФ.

Так что, Керчь это трагедия, но эта трагедия выявила за собой такую диагностику. Катастрофическую социальную диагностику. Что мама не горюй.

Виктор Шендерович, «Эхо Москвы»