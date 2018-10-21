Фотофакт: Рыбак в Польше поймал сома весом более 100 килограмм 1 21.10.2018, 13:19

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Фотo: facebook.com/szymon.apteka

Это самый большой сом, выловленный в истории страны.

Житель польского города Тыхы Шимон Нововейский вытащил из воды сама рекордного размера. Рыбина весом 102 килограмма и 260 сантиметров в длину, сообщает belsat.eu.

Считается, что это самый большой сом, выловленный в Польше в истории, сообщает magnapolonia.org. Согласно изданию рыбак вытащил рыбину на из водохранилища Рыбоводно, что на юге страны.

По словам поляка, он долго боролся с рыбой при помощи профессионального рыбацкого снаряжения.

Фотo: facebook.com/szymon.apteka

«С рыбой я «боролся »несколько минут с помощью профессионального оборудования. После измерения, взвешивания и нескольких памятных фотографий отпустил сома обратно в воду. В Рыбоводно плавают настоящие рекорды Польши, если не всего мира. За день до этого, коллега поймал тут сома длиной 180 сантиметров и весом 45 кг», - рассказал Шимон Нововейский.