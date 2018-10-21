В Минске произошел взрыв на предприятии «Мапид» 2 21.10.2018, 13:38

2,095

Пострадали как минимум два человека.

В четверг около двух часов дня в СУ-246, одном из управлении столичного гиганта «Мапид», взорвалась паровая установка. По имеющимся данным, пострадали минимум два человека, сообщает gomel.today.

По указанию руководства, специалисты предприятия подняли давление пара. В момент, когда лаборантка изменяла температуру, стоя над формой, произошел взрыв. В результате девушку откинуло к стене.

По словам очевидцев, у девушки рассечение головы и ожог лица второй степени. Формовщик, находившийся рядом, также «свалился с ног рядом с установкой и за голову держался». Более подробная информация о состоянии мужчины отсутствует.