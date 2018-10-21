«Уклонисты» побеждают Лукашенко 7 21.10.2018, 13:56

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На дворе ХХІ век, кредо «не служил – не мужик» давно не работает.

Слова главы государства о девчонках, мечтающих о настоящем мужике, многих рассмешили. Но если задуматься, то становится грустно и тревожно. Ведь вся эта тирада об уклонистах, из которой так и лезет печально известное «не служил — не мужик», говорит, скорее, о непонимании главнокомандующим сути проблемы, пишет «Солидарность».

Идея совместить учебу с военной службой не нова. Как и попытки апеллировать к мужскому началу. Вряд ли случайным было упоминание о личном опыте Лукашенко, о его студенческих годах. Именно тогда молодых студентов забирали на службу с первых курсов, и тогда же бытовало пренебрежительное отношение к уклонистам. Мол, кто не служил, за того последнего замуж выйдут.

Но сегодня, на минуточку, 2018-й. И рецепты из второй половины прошлого столетия — это даже не нафталин. Это свидетельство того, что кто-то, принимающий важнейшие решения, возможно, понятия не имеет о происходящем в головах у тех, кого хотят заставить во время летних каникул нюхать порох.

Проблема намного сложнее, она не укладывается в примитивную схему «мы отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы».

За два десятилетия армия так и не стала местом, куда большинство призывников хотело бы попасть по доброй воле. В начале 2000-х служба здесь большинством расценивалась как бесцельно потраченные год-полтора жизни, многие шли в армию лишь для того, чтобы потом пойти работать в милицию.

В наши дни, помимо прочего, армия прочно ассоциируется с возможностью не только потерять год жизни, но и все ее целиком.

Не закрыв раз и навсегда тему дедовщины, не наполнив военную службу реальным смыслом, не создав, в конце концов, комфортные условия, все попытки решить проблему уклонистов будут обречены на провал.