Рост ВВП Китая замедлился до минимума 21.10.2018, 14:19

Санкции США действуют.

Рост китайской экономики замедлился на фоне закредитованности реального сектора, дорожающей рабочей силы и торговой войны с США, в результате которой под пошлинами оказался китайский экспорт на 250 млрд долларов в год, пишет finanz.ru.

Темпы роста ВВП КНР в третьем квартале составили 6,5% и стали минимальными с кризисного 2009 года, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая.

Опубликованная цифра оказалась на 0,1 п.п. меньше ожиданий и 0,2 п.п. не дотянула до результата предыдущего квартала. В то время как рост розничных продаж ускорился до 9,2% год к году, слабость почувствовал промышленный сектор. Рост промпроизводства составил 5,8% - на 0,3 п.п. меньше, чем во втором квартале, и на 0,2 п.п. ниже прогноза.

Объем капитальных инвестиций вырос на 5,2%, что стало худшим результатом за 20 лет доступной официальной статистики.

Нежелание китайских властей идти на уступки в торговом противостоянии с администрацией Дональда Трампа с большой вероятностью приведет к тому, что уже в следующем году под пошлинами окажется весь экспорт из КНР в Штаты, пишут аналитики JP Morgan.

Это замедлит экономический рост до 6,1% - минимума за всю историю данных, прогнозирует JPM.

Для мировой экономики это сулит проблемы сырьевым странам: Китай - крупнейший в мире потребитель промышленных металлов, а после сланцевой революции в США вышел на первое место по импорту нефти.

"Если удар по торговле будет достаточно сильным, можно ожидать снижения цен на сырье", - отмечает глава стратегии TD Securities по развивающимся рынкам в Лондоне Кристиан Маджо. Страны, тесно связанные с Китаем, такие как Россия и азиатские экспортеры наподобие Южной Кореи, особенно уязвимы, добавляет он.

Официальная китайская макростатистика давно вызывает вопросы у экономистов - отдельные цифры не сходятся, указывает аналитик ЦМИ Сбербанка Василий Носов: так, например, при расчетах ВВП Пекин декларирует инвестиции в 42,7% ВВП (за 2017 год), а на ежемесячной основе публикует показатель в 77,8% ВВП.

Если рассчитать ВВП по отдельно публикуемым данным - инвестициям, объему потребления и чистому экспорту - и скорректировать на дефлятор от Национального бюро статистики КНР (НБС), темпы роста экономик КНР оказываются на четверть меньше заявленных - 5,1% в прошлом году вместо 6,9%, говорит Носов.

"Причем, в отличие от официальных цифр, темпы роста непрерывно замедляются с 2012 года", - добавляет он.