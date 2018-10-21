Странности бойни в Керчи 7 Геннадий Гудков

21.10.2018, 14:40

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Геннадий Гудков

Что еще ждет Россию при Путине?

Чем больше появляется информации о расстреле студентов колледжа в Керчи, тем больше возникает вопросов. Либо нас снова сильно обманывают, либо в информационном шуме утонула суть преступления.

Итак, что мы знаем. Обезумевший пацан 18 лет, довольно заурядный физически, легко пронес в школу пару бомб, мощное помповое ружье и 150 патронов к нему. Свежо предание, да верится с трудом. Первый вопрос: как же он мог днем, в городе, двигаясь пешком(?) или на общественном транспорте(?) проделать это незаметно?! Предположим, он вошел через запасный, как утверждают, ход, но до этого летел по воздуху? Просто представьте вчерашнего школьника в почти метровой «пушкой», 15 коробками довольно объемных патрон и самодельными (?) бомбами. Как он все это тащил? Это первая странность. Дальше, говорят, войдя в здание, он шмыгнул в туалет. Значит, он там достаточно долго должен был раскладывать боеприпасы, налаживать детонаторы, крепить провода, заряжать ружье? Все время один, и никто не обратил на него внимание? Очень сложная задача. Если только в колледже такой бардак, что студенты могут часами там оставаться незамеченными окружающими.

Далее еще сложнее: преступник в одиночку, вооруженный (где тогда в этот момент было оружие, на унитазе?) разгуливал по колледжу, спокойно установил 2 бомбы, расчехлил ружье и отправился убивать сокурсников. Где у него были «кнопки» от СВУ(самодельных взрывных устройств), в руках? Но руки у него были заняты оружием, которое он должен был перезарядить более 10(!) раз, так как емкость оружия — 6-8 зарядов(в зависимости от типа ружья). Причем при каждом выстреле затвор надо передергивать, используя обе руки. Он что, потом доставал «кнопки» от СВУ из карманов, прекращая стрелять? Если верить официозу, взрывы раздались практически одновременно с началом стрельбы. Еще одна странность: основной причиной смерти студентов и детей стали огнестрельные ранения. А от взрывов разве никто не пострадал? И что там за история про «взрыв-пакеты», которые якобы кто-то бросал в школьников и студентов?

Но самое непонятное — в невероятной меткости стрельбы преступника. Не может обычный парень за 15-20 минут «положить» из ружья почти 70 человек (21 погиб и более 50 получили ранения). Как я уже говорил, ружье стреляет только одиночными, после каждого выстрела затвор необходимо передернуть. Через 6-8 выстрелов надо распечатать новую коробку и заложить в магазин боеприпасы. Это требует времени и абсолютного спокойствия. А ведь в этот момент могут напасть, скрутить, чем-нибудь ударить. Либо он беспрепятственно расстреливал колледж 1,5-2 часа (как Брейвик на острове), либо нам что-то опять врут. Не хватило бы ему ни времени, ни 150 патронов, он просто не попал бы более 70 раз в молодых ребят, убегавших от него изо всех сил. Ему потребовалось бы расстрелять как минимум 250-300 патронов при полнейшем олимпийском спокойствии, да и то я не уверен, что в таком случае он мог бы убить и ранить столько людей. Посмотрите на сводки операций по обезвреживанию бандформирований: 3-5 часов идет бой, а жертв — единицы. Тысячи выстрелов из автоматического нарезного оружия, а попаданий(особенно летальных) очень немного. Такова особенность боя: это не тир и не стенка для массовых расстрелов, в бою нет времени прицеливаться. А тут гладкоствольное ружье! Да этот парень, который якобы за 15 минут попал более 70 раз, должен быть суперснайпером. Или, не дай Бог, 1,5-2 часа наша доблестные полиция и гвардия примеряли бронежилеты и заправляли спецмашины? А, может, стрелок действительно был не один, и вообще совсем не тот, кого считает следствие? Тогда еще более неприятный вопрос: а куда и каким образом «испарились» из оцепленного здания сообщники или реальные убийцы?

Теперь фото самоубийства, оно тоже очень странное. У меня есть на даче ружье 12 калибра. Это страшная штука: говорят(я сам не пробовал), два выстрела картечью в упор перебивают покрышку КАМАЗа. В любом случае, от головы(если это был выстрел в висок или горло) ничего бы, что можно было фотографировать без риска быть обвиненном в распространении жестокости и ужаса, просто бы не осталось. А на снимке — молодое и даже совсем нетронутое лицо самоубийцы. Да, он вроде лежит в луже крови, но все, похоже, на месте. Зато на теле видны непонятные «колото-резанные раны», как обычно пишут следователи. Откуда они взялись? Посекло взрывом? Возможно, но об этом следствие — ни слова. И вообще СКР, заметьте, особо никакой детальной информации не дает. С чего бы это?

Теперь о системе защиты колледжа. Никакая охрана не остановит террористов или группу вооруженных бандитов, подготовивших нападение на гражданский объект. Либо превращаем все учебные заведения(а заодно музей, торговые центры, базары-вокзалы и прочая) в тюрьмы-крепости с разорительным караулом, либо перестаем стенать по этому поводу. У нас чуть ли не 2 миллиона блюстителей порядка на 145 миллионов граждан. Может, надо просто лучше работать? Во всем мире охрана учебных заведений — система локального реагирования на ЧП, для поддержание порядка на переменах и вокруг школы, а также защиты детей от гардеробных краж. Удивляет другое: у каждого сегодня есть телефон. Значит, наверняка звонили, звали помощь. Но никто не приехал во-время. Даже по официальной версии расстрел со взрывами (которые были слышны за много километров) длился не менее 15-20 минут, после чего преступник спокойно удалился в библиотеку и там якобы свел счеты с жизнью. А где наши молниеносные СОБРы, ОМОНы, спецназы и хваленые гвардии? 800 тыс. полицейских, 300 тыс. «гвардейцев» и хренова туча, извините за жаргон, всяких других людей в погонах, на содержание которых граждане России отчисляют ежегодно сотни миллиардов, и они, оказывается, не способны оперативно пресекать массовую бойню школьников в центре города! Вот так силовики! «Свинтить» любой пикет, плакат или «флэш-моб» с критикой власти — это пожалуйста, от 40 секунд до 5 минут. А защитить детей от расстрела — извините, это у них получается намного хуже. Не хватает людей, экипировки, бензина, патронов и вообще всего-всего, что могло бы помочь тем, кто в опасности? Или ответственности перед народом? Ведь наверняка из «начальников» никого не накажут, если только школьного сторожа и завхоза, который дверь запасную не запер. Вот уж классики как угадали: «спасение утопающих» в России остается «делом рук самих утопающих». Может, пора учителям оружие раздать, хоть кто-то наших детей защищать будет… Боюсь, вместо этого какие-нибудь неистовые в своем стремлении угодить Кремлю яровые примут очередную кучу бессмысленных и вредных для людей запретов. Как это происходит уже много лет без всякой пользы и результата.

Словом, боюсь, опять мы с Вами правды не узнаем. Самолеты падают — летчики дураки. Автобус в толпу врезался — водитель тупым оказался. Состав в метро попал в катастрофу — стрелочник виноват. Заложники в автобусах скончались уже после освобождения — это медики скорой помощи нужных мер не приняли. Что я там еще забыл? Ах, да, про подводную лодку в самом начале царствования. Так она сама утонула, чего не понятно-то?! Что еще трагического ждет нас впереди?

Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»