В Польше проходят выборы в местное самоуправление 1 21.10.2018, 15:07

По всей стране открыты 27 тысяч избирательных участков.

В Польше проходят местные выборы. Польские избиратели могут отдать свой голос до 21.00. До этого времени по всей стране будут открыты порядка 27 тыс. избирательных участков, сообщает «Радио Польша».

Кшиштоф Лоренц из Национального избирательного бюро пояснил, что часы голосования не должны продлеваться, однако, такой сценарий нельзя исключать. Положения Избирательного кодекса предусматривают возможность закрытия избирательного участка в случае ситуации, которая временно препятствует голосованию.

«Если такой перерыв, вызванный, например, техническими причинами – аварией электричества или затоплением – будет достаточно долгим, чтобы предположить, что это помешало многим избирателям проголосовать, в таких случаях часы голосования могут быть продлены», - отметил сотрудник Национального избирательного бюро.

Решение о продлении часов голосования принимается районной избирательной комиссией после консультации с вышестоящими органами. Затем соответствующая информация размещается на двери избирательного участка.