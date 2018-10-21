Стало известно, какой будет погода в начале недели 21.10.2018, 16:34

Завтра днем ожидаются дожди.

22 октября Беларусь также, в основном, будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-западной половине страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря, сообщает pogoda.by.

Ночью без осадков, днем по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3°С, по юго-западу до +5°С, максимальная - днем +6..+13°С.