закрыть
21 октября 2018, воскресенье, 18:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Украина приняла на вооружение новый мощный ракетный комплекс

3
  • 21.10.2018, 17:01
  • 1,872

Ракетный комплекс «Ольха» - новое поколение артиллерии.

Украинская армия вскоре получит новое поколение артиллерии – ракетный комплекс "Ольха". Вскоре начнется его серийное производство. Как пишет unian.net, oб этом сообщает "Правительственный портал" в Facebook.

Так, благодаря этому ракетному комплексу вооруженные силы Украины укрепляют свою обороноспособность и смогут эффективнее бороться с агрессором на востоке страны.

Руководство конструкторского бюро "Луч", которое разрабатывало новейшее украинское оружие, прогнозирует, что армия получит "Ольху" уже в середине 2019 года.

К слову, испытания "Ольхи" успешно состоялись в апреле и декабре 2017 года. В феврале 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщал, что серийное производство крылатых ракет для "Ольхи" начнется в конце 2018 – начале 2019 года.

Справка

"Ольха" - это украинский проект по созданию ракетного комплекса с корректированным боеприпасом. Комплекс разработан на основе советской реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч" калибра 300 мм. Все комплектующие — украинские. Над созданием новой системы вооружений вместе работает около пятнадцати украинских предприятий.

Ракета имеет корпус двигателя, сопловый блок, стабилизаторы, боевую часть, предохранительно-исполнительный механизм, систему наведения, систему приема сигналов спутниковой навигации, газовое управление, взрывателей производства украинских предприятий.


популярное за неделю

Мнение

Пряничный домик на грани разорения
Пряничный домик на грани разорения Владимир Халип
И лес рубят, и щепки не летят
И лес рубят, и щепки не летят Константин Скуратович
Белый шум
Белый шум Ирина Халип
Донагнетались
Донагнетались Альфред Кох