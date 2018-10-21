Алексей Шпилевский возглавил «Кайрат» 21.10.2018, 17:10

Алексей Шпилевский

Экс-тренер брестского «Динамо» подписал контракт с казахским футбольным клубом.

Бывший главный тренер брестского «Динамо» Алексей Шпилевский подписал контракт с «Кайратом», сообщает by.tribuna.com со ссылкой на prosports.kz.

30-летний белорус побывал на базе алматинского клуба со своей матерью, которая является его агентом.

Прежний главный тренер «Кайрата» испанец Карлос Алос покинул пост по обоюдному согласию.

После 28 матчей клуб занимает в таблице чемпионата Казахстана второе место.

Отметим, что за «Кайрат» выступают защитник сборной Беларуси Сергей Политевич и экс-игрок «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин.