В Бресте задержали протестующих против аккумуляторного завода 2 21.10.2018, 17:42

Фото: svaboda.org

В понедельник их будут судить.

Милиционеры задержали брестских активистов против аккумуляторного завода Валерия Фоминского и Александра Облака, передает «Радыё Свабода».

Они были вызваны в отделение повесткой как-раз на время сегодняшней акции, которая проходила на главной площади Бреста. Как рассказал правозащитник Владимир Величкин, на Фоминского и Oблака составили протоколы за участие в массовой акции и оставили в изоляторе. В понедельник их будут судить.

Напомним, акции противников аккумуляторного завода проходят в Бресте каждое воскресенье уже несколько месяцев.

Последние две недели начались задержания наиболее активных протестующих и блогеров, которые их поддерживают.

Пратэстоўцы пад кантролем міліцыі

На акции 14 октября было задержано полтора десятка человек, в том числе один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич. Он был приговорен к 5 суткам ареста.

Такой же срок присудили и блогерам Александру Кабанова и Сергею Пeтрухину, которые пришли на площадь с плакатом против завода. Во время акции 21 октября блогеры находились под арестом.

Спэцслужбы адсочваюць удзельнікаў акцыі

Помимо них, 20 октября был задержан один из лидеров протеста Демьян Лепeсевич. Милиционеры забрали его из дома вечером, стало известно, что до понедельника он будет в отделении, а потом его будут судить.

Также, в течение недели некоторые активисты получили повестки с требованием явиться в милицию в воскресенье, как раз во время, когда на площади проходит акция.