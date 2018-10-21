Жители Архангельской области вышли на акцию протеста 21.10.2018, 18:09

Фото: TASS

Они протестуют против строительства полигона.

В городе Яренск Архангельской области проходит митинг против строительства полигона, куда столичные власти планируют свозить твердый мусор из Москвы. Акцию организовали активисты местного движения "Чистый Яренск", передает «Радио Свобода».

Уже в ближайшие два года на территории Ленского района может появиться мусорное хранилище в виде экологического технопарка "Шиес". Власти Москвы планируют в течение 20 лет ежегодно складировать там около 500 тысяч тонн отходов. Это 6 процентов от общего объема твердого мусора, который образуется в Москве. Для проекта планируется привлечь 10,5 миллиардов рублей (свыше 160 миллионов долларов) инвестиций.

По замыслу авторов проекта из компании "Технопарк", в столице мусор будет формироваться в специальные защитные брикеты, которые будут производиться в Германии и Швеции. По заявлению разработчиков, такая упаковка сможет безопасно храниться в течение 30 лет.

Решение о вывозе мусора из столицы в другой регион возникло после "мусорных" протестов в Подмосковье. Первые протесты в Архангельской области против ввоза московского мусора прошли еще летом.