На автосоревнованиях под Витебском гонщик сбил судей 1 21.10.2018, 18:16

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Происшествие случилось на закруглении трассы.

21 октября во время проведения республиканского соревнования на Кубок Беларуси по автомобильному кроссу на трассе в Тулово под Витебском произошел наезд автомобилем багги на судей соревнования, пишет onliner.by.

Происшествие случилось на закруглении трассы. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил заезд автомобиля на возвышение, где находились судьи, сообщается на сайте УВД Витебского облисполкома.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Двое пострадавших с переломами различной степени тяжести доставлены в медучреждения.

Вскоре в социальных сетях появилась видеозапись произошедшего.

А потом на YouTube попали и первые минуты после ЧП.

Спортивное мероприятие проводилось в соответствии с распоряжением облисполкома о проведении соревнований по автомобильному кроссу. Организатором является Витебская областная организационная структура республиканского государственно-общественного объединения «ДОСААФ». В ходе проверки будут назначены необходимые экспертизы, а также дана правовая оценка событию.