Про барабанщиков по разнарядке 3 Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»

21.10.2018, 18:39

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В головах белорусских чиновников до сих пор царит Советский Союз.

Нелегкое это дело быть барабанщиком. Не ударником, когда в рок-группе какой-нибудь играешь. А именно барабанщиком. Когда на разных идеологических линейках надо играть.

Все отдыхают, а тебе нужно стучать по инструменту, который на шее висит. Трам-бара-бам, трам-бара-бам. И после этого с тобой даже селфи никто не сделает. Ведь ударник в рок-группе - это одно. А барабанщик на линейках - это совсем другое, что пахнет нафталином с тех далеких советских времен, когда девушки носили одинаковые страшные коричневые платья в школу, а парни такие же страшные одинаковые синие костюмы.

Нафталин, к сожалению, никуда не исчез. Какие бы авто не покупали нынешние функционеры, какие бы супермаркеты не появлялись на улицах белорусских городов, а в головах чиновников до сих пор царит Советский Союз.

Например, первых секретарей региональных комитетов БРСМ, который называет себя наследником комсомола, обязали направить на хоккейный матч Лиги чемпионов "Юность" по 150 человек, включая одного барабанщика.

Кроме того, с собой нужно иметь по 7 флагов БРСМ и по 3 официальных флага Беларуси. Матч, по-видимому, будет таким интересным, что без людей региональных ячеек БРСМ никак не обойтись. А самое главное, без барабанщика. Без него хоккейный матч Лиги чемпионов просто не произойдет.

Так что, инструмент на шею - и вперед с песнями. Хотя бы на его месте подумала бы все-таки переквалифицироваться в ударника в какую группу. Ведь запах советского нафталина сейчас не в моде. И опять же фанаты и фанатки появятся, с которыми можно селфи делать.

Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»