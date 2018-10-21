Где деньги белорусов? 9 Виктор Горбачев, «Салідарнасць»

21.10.2018, 20:24

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Госструктуры в одностороннем порядке берут исправно, а отдавать — желания нет.

По официальным данным средняя продолжительность жизни в Беларуси в 2017 году достигла 74,3 года. Кто лукавит — не будем вдаваться в разборки и уточнять. Но передо мной живые факты.

В период с 1 по 15 октября этого года, то есть за две недели, умерли знакомые мне люди. Пять человек. В одном лишь Борисове.

Вроде бы обычная ситуация — жизнь и смерть, все там будем. Однако. Мужчина – 56 лет (сердце). Женщина – 54 года (онкология). Мужчина – 47 лет (сердце). Женщина – 39 лет (онкология). Мужчина – 59 лет (онкология).

Горе и беда. Но вам не кажется, что кроме ранней смерти, их объединяет еще кое что? Все они не дожили до пенсии, срок выхода на которую недавно был увеличен властями. Плюс все имели семьи, работали, исправно выплачивали взносы (отведенные %) в ФСЗН и прочие пенсионные отчисления, надеялись получать пенсию, каждый из них имел трудовой стаж от 18 до 35 лет.

Но ушли в мир иной. И тут возникают вопросы.

Где те деньги, которые умершие отчисляли на протяжении всей трудовой деятельности в пенсионные фонды? Люди умерли и все? И их деньги тоже все? Почему не выплачивать эти средства родным? И если пойти по такому пути, тогда какие размеры пенсий и выплат — за те годы, которые делались отчисления при жизни? И тогда уж выплачивать до момента наступления средней продолжительности жизни мужчин и женщин, если нам Белстат называет такие красивые цифры.

Думаю, так справедливо будет. В противном случае выходит, что госструктуры в одностороннем порядке берут исправно, а отдавать — желания нет.

Я не жадный. Просто мне, как и многим другим гражданам страны, хочется услышать внятный ответ. Хоть от Лукашенко, хоть от мелкого чиновника — но внятный. Где деньги преждевременно ушедших?

Виктор Горбачев, «Салідарнасць»