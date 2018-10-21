Японцы создали очень тонкий телефон 2 21.10.2018, 20:30

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Он легко поместится в визитнице.

Японская компания NTT Docomo представила новый телефон KY-O1L. Как заявили разработчики, новинка является самым тонким и легким телефоном в мире. Это устройство легко можно разместить в визитнице, пишет сайт hronika.info.

Устройство весит всего 47 грамм, а его толщина – 5,7 мм. Телефон оснащен 2,8-дюймовым черно-белым экраном, как у электронных книг. Он поддерживает соединения в сетях LTE, то есть он выполняет функцию эдакого переносного роутера для ретрансляции интернета.

И учитывая его черно-белый экран, этого достаточно для работы, как среднестатистического смартфона.