КХЛ: Для определения победителя матча СКА - ЦСКА игрокам пришлось исполнить 14 буллитов 21.10.2018, 20:54

Нападающий Андрей Кузьменко отметился первой заброшенной шайбой в составе СКА.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА на своей площадке проиграл в серии буллитов ЦСКА — 1:2. Для определения победителя хоккеистам пришлось исполнить 14 буллитов, сообщает «Прессбол».

СКА — ЦСКА — 1:2 Б

Шайбы: 0:1 — Андронов (10.28). 1:1 — Кузьменко (24.25). 1:2 — Шалунов (65.00, победный буллит).

Нападающий Андрей Кузьменко отметился первой заброшенной шайбой в составе СКА.