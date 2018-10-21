«Мы заслужили достойную зарплату!» 8 21.10.2018, 22:23

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Рассказам Лукашенко верить глупо.

За свой труд жители Бобруйска получают в основном 300-500 рублей. А чтобы жить не впроголодь при нынешних ценах, необходимо не меньше 1000 – 1500 евро.

Какие реальные доходы у населения, и сколько нужно зарабатывать, чтобы жить, не нуждаясь, «Бобруйский курьер» спросили у жителей города:

- Средняя зарплата у моих знакомых рублей 400-500. У кого-то вообще 250. Хватает, чтобы не жить, а существовать. Еле-еле хватает на коммуналку и еду, но уж точно не хватает на жилье. При нынешних ценах зарплата должна быть в районе 1,5 тысячи евро. Мы заслужили достойную зарплату! Рассказам Лукашенко верить глупо, - молодой бобруйчанин.

- Цены идут вверх, мы беднеем. Чтобы можно было зайти в магазин и купить то, что захотелось нужно тысячи 1,5 рублей и это без роскоши, - пенсионер.

- Цены зарплатам не соответствуют, - считает житель Бобруйска.