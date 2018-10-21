10 величественных белорусских замков, которые стоит посетить этой осенью 21.10.2018, 22:33

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Посещение их — хороший повод для путешествия.

Неприступные крепости, укрепленные замки, оборонные храмы – частые войны на территории нашей страны некогда определили ее архитектурный облик. Они же привели к исчезновению ярких примеров оборонительного зодчества, оставив от некоторых из них лишь замчища да руины, пишет planetabelarus.by.

Несмотря на свое нередко плачевное состояние, развалины белорусских замков выглядят величественно, таинственно и живописно и, безусловно, будут интересны любителям старины. Журналисты отобрали десять разрушенных белорусских замков, посещение которых может стать хорошим поводом для путешествия.

ТУРОВСКИЙ ЗАМОК

Этот замок начал свое существование со второй половины XIII века. Располагался он на детинце, который был отделен от древнего города заполненным водой рвом и оборонительным валом. Самым высоким сооружением замка была круглая каменная башня высотой в несколько ярусов. В первой половине XIX века башню разобрали. Более поздние раскопки были богаты на ценные находки, дающие представление о древнем Турове: археологи обнаружили несколько десятков деревянных построек, каменные фундаменты, следы языческого капища, руины храма, возможно, пострадавшего от землетрясения 1230 года.

Сегодня археологический комплекс с удивительными находками в Турове открыт для посещения. Поездку на городище туристы часто совмещают с экскурсией по древнему городу и его окрестностям, овеянным множеством мифов и легенд.

КРЕВСКИЙ ЗАМОК

Построенный на рубеже XIII-XIV веков, замок в Крево стал одним из первых оборонительных сооружений Великого княжества Литовского. Лежащий в руинах, он не утратил своей исторической ценности: в подземельях замка был задушен великий князь Кейстут; в его стенах оговаривались условия Кревской унии 1385 года; замок осаждали, захватывали и разрушали. Сегодня от него остались лишь живописные руины, изучение и консервация которых тем не менее не смогли помешать «энтузиастам» разбирать исторические камни.

Кревский замок признан ценным туристическим объектом. Помимо достоверных исторических фактов, туристам тут рассказывают о подземном тоннеле, якобы ведущем до самой Вильни, или душераздирающую историю о молодой девушке, заживо замурованной в стене замка.

НОВОГРУДСКИЙ ЗАМОК

На сегодняшний день разрушенный Новогрудский замок считается одним из наиболее посещаемых. Он вписан во многие экскурсионные маршруты, а на Замковой горе проходят анимационные программы, демонстрирующие, к примеру, коронацию Миндовга или обучающие старинным танцам.

Строился Новогрудский замок на протяжении XIV–XVI веков на внушительных размеров Замковой горе, окруженной рвом. Каменный, оборонного типа, он был одним из самых могущественных на белорусских землях и много раз выдерживал вражеские набеги. В Новогрудок съезжались влиятельные государственные деятели, послы, короли. В стенах замка многократно принимались немаловажные решения.

ГЕРАНЁНСКИЙ ЗАМОК

На карте Великого княжества Литовского Гераненский замок появился на рубеже XV-XVI веков. Его основатель Ольбрехт Гаштольд при строительстве руководствовался новейшими инженерными технологиями, следовал принципам местной и европейской архитектурной традиции. Сложенный из камня и кирпича, замок с четырьмя башнями и двухэтажным каменным дворцом внутри был окружен высоким оборонительным валом и широким рвом с перекидным мостом. Вкопанные в вал двухэтажные башни одновременно служили позициями для обстрела, складами для оружия и укрытием при сильном огне.

Таким образом, жилой каменный дворец со спальнями и комнатами для приема гостей оказался за двойной линией обороны. Приближенность к столичной Вильне исключила частые нападения на Гераненский замок. Зато его площадка неоднократно служила для обсуждения политических вопросов. В Гераненах праздновали свадьбу единственного сына Ольбрехта — Станислава Гаштольда — и Барбары Радзивилл. Здесь молодая красавица овдовела и здесь же познакомилась с Жигимонтом II Августом. Приехав в Геранены с коротким визитом, чтобы решить вопрос о наследстве, великий князь, очарованный красотой молодой вдовы, остается в замке на несколько недель. Их трагическая любовь впоследствии станет, пожалуй, самым трогательным романом в белорусской истории.

К слову, ныне деревня Геранены в Ивьевском районе, где лежат руины одного из самых технически совершенных белорусских замков, до сих пор носит герб с изображением сердца с вонзенным предательским мечом — как напоминание об истории этой любви.

ИКАЗНЕНСКИЙ ЗАМОК

Замок на острове у западного берега озера Иказнь на Браславщине в начале XVI века возвел государственный деятель, писарь и личный канцлер княжны Елены Ян Сапега, которому принадлежали окрестные земли. От берега остров был отделен небольшим проливом, через который можно было возвести основательный мост. Построенный из кирпича, камня и дерева, замок с двумя башнями имел прямоугольное основание размером 20×18 метров и стоял на искусственно созданном холме.

Замок был разрушен во время Северной войны в начале XVIII века и на протяжении двух столетий разбирался на строительный материал. Теперь от бывшего дворца остались следы фундамента да засыпанные — в целях безопасности — склепы и подземелья. Добраться до него можно только на лодке, ведь моста, как и замка, давно нет. Исследователи уверены, что если мост восстановить, привести в порядок и произвести консервацию фундаментов стен и башен строения, это уникальное место может быть интересным для туристов. Тем более что замки на натуральном острове возводились нечасто.

СМОЛЯНСКИЙ ЗАМОК, ИЛИ «БЕЛЫЙ КОВЕЛЬ»

В начале ХVII века князь Семен Сангушко-Ковельский избрал для своей резиденции правый берег реки Дерновки на окраине входивших в его владения Смолян и недалеко от Орши и Витебска, где он занимал государственные посты. Строительство резиденции доверили голландскому архитектору, который, следуя архитектурным канонам эпохи Ренессанса, возвел в болотистой низине внушительных размеров дворец. Стены замка размерами 100 на 200 метров были выложены из камня и кирпича, а затем тщательно выкрашены в белый цвет. Единственный на белорусских землях белый замок назвали «Белым Ковелем», увековечив тем самым наименование основанного Сангушками города на Волыни.

Украшенный фресками роскошный дворец заслуженно играл роль культурного центра Восточной Беларуси, принимал именитых путешественников по пути из Западной Европы в Москву. Значимым в судьбе замка стал XIX век: в его начале «Белый Ковель» разбирали на кирпич, а во второй половине провели консервацию единственной уцелевшей башни. Руины Смолянского замка — фрагменты фундамента и пятиярусная башня — возвышаются над землей как символ былого величия и даже в таком статусе способны привлечь туристов и фотографов.

БЫХОВСКИЙ ЗАМОК

Строительство Быховского замка в качестве своей загородной резиденции начинал в XVII веке Ян Кароль Ходкевич. Следующий владелец — богатый и влиятельный Лев Сапега — перестроил и значительно укрепил дворцово-замковый комплекс. Защищенному глубоким рвом и валами с бастионами городу-крепости удавалось сдерживать многомесячные осады неприятеля и не сдавать позиции в самые неспокойные для Речи Посполитой времена. В замке на берегу Днепра постоянно находился воинский гарнизон, а для усиленной защиты в Быхов вызывали профессиональных солдат из Венгрии и Германии. Оснащение замка позволяло полностью обеспечивать своих защитников оружием.

ВЫСОКОВСКИЙ ЗАМОК

В XVII веке витебский воевода возвел укрепленный замок в городе Высокое, в прошлом — Высоко-Литовске. Расположенный на высоком берегу реки Пульвы, замок со всех сторон был окружен водой. Попасть туда было возможно, проехав по подъемному мосту, перекинутому через широкий пруд. Трое ворот замка находилось в башне, встроенной в толщу земляного вала. Эти валы, кстати, сохранились до нашего времени, как и руины ворот.

Возле развалин старого замка раскинулся парк с редкими видами деревьев — до сих пор здесь растут черная и австрийская сосна, лиственница европейская и даурская, бук европейский и шумит каштановая роща. В свое время ландшафтный парк с водоемом, каналом, невысокой террасой и большим фруктовым садом украшал территорию вокруг нового дворца, построенного Пелагеей Потоцкой, и считался одним из самых живописных на территории страны. Дворцово-парковый ансамбль частично сохранился и в связке с руинами замка служит главной достопримечательностью Высокого.

РУЖАНСКИЙ ЗАМОК

Первый замок в Ружанах, одновременно неприступную крепость и светский дворец, в начале XVII века возводит Лев Сапега. Видный политический деятель использовал ружанскую резиденцию для обсуждения политических вопросов, не раз организовывая в нем приемы послов и королей. Спустя столетие Александр Сапега заново отстраивает разграбленный и полуразрушенный во время Северной войны замок. Архитектор Ян Беккер придает ему элегантный вид, используя в строительстве принципы барокко и классицизма. Снаружи дворец окружали сады, парки и оранжереи. По красоте и роскоши Ружанский дворец стали сравнивать с французским Версалем.

Причинами разрушения прекрасного дворца стали войны и... прачки. Во время Первой мировой войны в замке работала суконная фабрика. По вине работниц на рабочем месте случился сильнейший пожар, который привел к обвалу стен. После Второй мировой к каменным руинам часто приходили местные жители — теперь камни дворца следует искать в окрестных хозпостройках.

До недавнего времени руины Ружанского замка были самыми масштабными и живописными, как бы странно это ни звучало в отношении развалин. Восемь лет назад в старинных владениях Сапег начались реставрационные работы, в ходе которых удалось восстановить браму и боковые флигели. Остальные сохранившиеся части замка пока остаются в прежнем состоянии. Каждый год у стен дворца проходит праздник «Ружанская брама».

ГОЛЬШАНСКИЙ ЗАМОК

Каменный замок Сапег в Гольшанах, построенный под влиянием голландско-фламандской архитектуры в первой половине XVII века, был великолепно обустроен внутри и надежно защищен снаружи. Полы были покрыты керамическими узорчатыми плитами, печи выложены кафелем, потолок и камины украшены лепниной. На стенах висели бесчисленные картины; библиотека располагала внушительным собранием книг; не менее разнообразной была и коллекция оружия. В Гольшанском замке работали система отопления, канализация и водопровод.

Частая смена хозяев, увы, привела к обветшанию величественного замка. Последний его хозяин взрывал башни и стены, а кирпич продавал на строительство корчмы. С тех пор разрушенный Гольшанский замок стал одним из самых таинственных мест Беларуси. В его окрестностях случаются необъяснимые и загадочные происшествия, а по руинам бродят привидения Черного монаха и Белой дамы, и, дабы о них не забыли, изредка и неохотно показываются людям в лунную ночь.

Гольшанский замок остается в центре внимания туристов круглый год. Туда едут — кто в составе организованной группы, кто в индивидуальном порядке, положившись на знания экскурсовода или перелистав томик Короткевича, — чтобы лично убедиться в существовании тайны. Дополнительным поводом для поездки в Гольшаны служит фестиваль средневековой культуры, который ежегодно проходит у стен разрушенного замка.