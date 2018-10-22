Бабич: Нападение на Беларусь будет расцениваться как нападение на Россию

Бабич: Нападение на Беларусь будет расцениваться как нападение на Россию32
- 22.10.2018, 8:20
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В Беларуси действует «региональная группировка войск».
Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил посол РФ в Беларуси Михаил Бабич.
"Нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию, со всеми вытекающими из этого последствиями", – сказал он.
По словам дипломата, "действует региональная группировка войск и сил".
"Сформированы все компоненты, необходимые как для обороны, так и для ответного удара", – подчеркнул Бабич.