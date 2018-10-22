Бабич: Нападение на Беларусь будет расцениваться как нападение на Россию 32 22.10.2018, 8:20

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Михаил Бабич

В Беларуси действует «региональная группировка войск».

Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил посол РФ в Беларуси Михаил Бабич.

"Нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию, со всеми вытекающими из этого последствиями", – сказал он.

По словам дипломата, "действует региональная группировка войск и сил".

"Сформированы все компоненты, необходимые как для обороны, так и для ответного удара", – подчеркнул Бабич.