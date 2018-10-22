Возвращение «Томагавков» 2 Александр Хоц

22.10.2018, 8:50

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Путин сделал приближение крылатых ракет к российским границам неизбежным.

Договор о ликвидации целого класса ракет средней и малой дальности был подписан Рейганом и Горбачёвым в 1988 году.

Перестроечный СССР был заинтересован в сотрудничестве, так что условный европейский театр военных действий лишался "Першингов" и "Томагавков" (как и наших аналогов) - в силу потери военной угрозы. Межконтинентальных ракет было достаточно для сдерживания.

Ясно, что ракеты СМД имеют смысл лишь в локальных войнах. До 2014 года в них просто не было смысла. Но вернув войну и оккупацию в Европу, России сегодня нечего жаловаться, что Запад возвращает себе мощные средства локальных войн.

Имейся у НАТО в Европе крылатые ракеты, - не уверен, что решение о вторжении в Крым и Донбасс было бы для Путина столь простым. Более того, будь Украина членом НАТО, - никакой войны бы просто не было, тысячи украинцев остались бы в живых, а стареющий Путин продолжал бы просиживать штаны в G8, раздувая имперские щёки.

Но он предпочёл запустить часовой механизм со взрывчаткой - прямо под собственной задницей. Развязав войну в Европе, он сделал возвращение НАТО с "Першингами" к российским границам неизбежным. Как и гонку вооружений.

В итоге, выход Штатов из договора о РСМД (с неизбежным размещением крылатых ракет в Польше и странах Балтии, к примеру) - это ценный подарок, который режим Путина сделал сам себе к концу убогого правления. Теперь к российской голове будут приставлены еще и европейские ракеты - с подлетным временем в ничтожные минуты.

Не удивлюсь, если базы НАТО появятся (лет через пять) и в Украине. Если только российская угроза не исчезнет естественным путём - с уходом "великого кормчего", крахом экономики и сменой курса.

Но вряд ли теперь уход "Томагавков" и "Першингов" от российских границ будет столь поспешным и гуманным, как в 1988 году.

Потому что "горбачёвы" (как выясняется) приходят и уходят, а агрессивная имперская зараза дремлет в России всегда.

Александр Хоц «Фейсбук»