Зарплаты, бензин, доллар и нефть: 10 лет экспериментов над белорусскими водителями 2 22.10.2018, 8:55

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Почему топливо в Беларуси не привязано к мировым ценам на «черное золото»?

Этот год запомнится многим автомобилистам: такое коварное планомерное подорожание топлива по одной копейке невозможно забыть. "Белнефтехим" связывает повышение цен с ростом стоимости нефти, в то время как обычные граждане задаются другим вопросом: если нам выставляют повышенный прайс, когда "черное золото" дорожает, то почему же откат цен на бензин/дизель не происходит, когда нефть дешевеет?

За комментарием журналисты abw.by обратились к экономическому обозревателю Татьяне Маненок:

- Был период, когда внутренний рынок топлива являлся прибыльным, но это время прошло. На внутренний рынок поставляется до 30 процентов топлива - и это существенно для наших предприятий. Наши нефтеперерабатывающие производства ведут масштабную модернизацию за кредитные средства. И они нуждаются в дальнейшем кредитовании, поскольку проекты не завершены. Чтобы получать новые кредиты, производство должно быть рентабельным.

Невзирая на повышения стоимости топлива, в долларовом эквиваленте она практически не растет. А давать оценки в долларовом эквиваленте мы вынуждены: расчеты по контрактам за пределами страны ведутся в валюте.

В Беларуси осуществляется ручное регулирование цен, делать какие-то прогнозы очень сложно. Снизить акцизы - недосчитается бюджет, повысить цены - может снизиться спрос. Пока повышение незначительное - спрос не упал, спрос растет. На этом рынке должны быть очень тонкие настройки и для того, чтобы не обострять социальную напряженность. По причине возможной социальной напряженности принята и “копеечная” тактика - в таком формате повышение стоимости воспринимается легче.