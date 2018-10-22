Как белоруска получила работу у конгрессмена США 22.10.2018, 9:10

Катерина Дименштейн и Майкл Тимоти Берман.

Фото: Николас Дименштейн, New York Times

История необычной карьеры за океаном.

Газета New York Times рассказала о свадьбе Катерины Дименштейн и Майкла Тимоти Бермана, которая прошла 20 октября в ресторане «Суккоташ» в Вашингтоне, сообщает belmir.by.

Как пишет издание, 30-летняя новобрачная работает руководителем персонала у конгрессмена Дэвида Швейкерта, республиканца, представляющего Аризону.

Она приехала в Штаты из Беларуси вместе со своей семьей в возрасте трех лет. Окончила Государственный университет Айовы, теперь получает степень магистра в сфере обороны и стратегических исследований в Военно-морском колледже США.

Является дочерью Бориса и Ирины Дименштейн из города Де-Мойн, Айова. Отец работает инженером по эксплуатации в компании «Компрессор Контролз Корпорейшн», мать была воспитательницей, теперь на пенсии.

Интересно, что 30-летний муж уроженки Беларуси тоже занят в политике – работает в Вашингтоне советником по экономическим вопросам сенатора Дуга Джонса, демократа из Алабамы.

Окончил Университет Чикаго и получил степень магистра в сфере национальной безопасности и принятия стратегических решений в Военно-морском колледже.

Является сыном Кита и Карен Берман из города Сильвания, Огайо. Отец – замначальника штаба по управлению ресурсами в Управлении вооружений и танковой техники армии США в городе Уоррен, Мичиган.

Мать – директор школы в Толедо, Огайо. Она эмигрировала с Ямайки, когда ей было 10 лет.

Катерина и Майкл встретилась в июне 2014-го, когда оба оказались в составе делегации Конгресса, посещавшей Бахрейн. Тогда она была помощником по юридическим вопросам у Швейкерта, а Майкл занимал такую же позицию у демократа Майка Квигли.

Молодожены признаются, что когда представляли друг друга у себя на работе, ощущали удивление коллег и ловили на себе косые взгляды. Им же самим принадлежность к разным лагерям – республиканцев и демократов – почти не мешает.

«Хотя мы расходимся в политике, с самого начала научились с этим жить, – рассказал Майкл. – Согласились не соглашаться. И не пытаемся переубедить друг друга».