Иордания возвращает себе земли, предоставленные в аренду Израилю
- 22.10.2018, 9:17
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Заключенное на 25 лет арендное соглашение не стали продлевать.
Король Иордании Абдулла II заявил, что его страна не планирует продлевать договор 1994 года с Израилем об аренде приграничных территорий в районах Нахараим и Арава. Срок аренды истекает через год.
Об этом сообщает DW.
Король отметил, что территории Бакуры и Гумара являются "иорданскими землями и останутся с Иорданией".
По условиям соглашения Израиль получал в аренду земли и специальные права на проезд в Бакуру в северо-западной части Иордании и Гумар на юге. В приложении к мирному соглашению указано об аренде тысячи акров (405 гектаров) сельскохозяйственных угодий в южной части границы Израиля с Иорданией, а также "Острова мира" у Галилейского моря.
Король Абдулла II наткнулся на давление со стороны парламента Иордании, который требовал не продлевать аренду территорий. 87 депутатов подписали соответствующее ходатайство.
Израиль, в свою очередь, надеется сохранить действующее соглашение.