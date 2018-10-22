Трагедия в Керчи: Рослякова перед стрельбой видели с мужчинами в форме 22.10.2018, 9:46

Стали известные новые факты, которые выпадают из официальной версии российских властей.

Накануне нападения на политехнический колледж "керченского стрелка" 18-летнего Владислава Рослякова заметили в компании двух неизвестных в военной форме, пишет obozrevatel.com.

За месяц до нападения Росляков приобрел винтовку и патроны. Тогда его сняла камера слежения в охотничьем магазине "Сокол", передает ТСН.

Накануне бойни парень забрал все фото из семейного альбома и последний раз — приходил в компании двух неизвестных мужчин в военной форме.

Отмечается, что Росляков достал деньги на оружие, украв около 20-ти тысяч рублей у своей бабушки Таисии. А в июле он успешно прошел обучение в центре подготовки обращения с оружием "Эгида" — в Симферополе.

По законам государства-оккупанта 18-летний парень в состоянии ответственно пользоваться оружием. Для сравнения, в Украине – разрешение на оружие предоставляется только после 21-го года.

Напомним, что 17 октября в Керченском политехническом колледже расстреляли и взорвали студентов и педагогов. По официальной версии оккупантов, виновником является Владислав Росляков, который принес оружие и самодельные взрывчатые устройства и совершил нападение.

Позже его нашли мертвым в библиотеке. Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.