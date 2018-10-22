Трамп и Ким Чен Ын проведут второй саммит в январе 22.10.2018, 10:11

ФОТО: AFP / SAUL LOEB

Решение о проведении саммита уже утверждено администрацией Белого дома.

Второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына запланирован на январь 2019 года.

Об этом сообщает южнокорейское издание Chosun Ilbo, пишет "Европейская правда".

По данным издания, решение о проведении саммита уже утверждено администрацией Белого дома.

"Место еще не выбрано, но вероятная дата саммита - до 10 января следующего года", - заявил собеседник издания.

Таким образом, новая встреча двух лидеров должна пройти до или после дня рождения Ким Чен Ына 8 января.

Первый саммит Трампа и Ким Чен Ына состоялся в июне в Сингапуре, где они пообещали работать в направлении денуклеаризации Корейского полуострова.

На прошлой неделе США и Южная Корея приостановили будущие совместные учения по противовоздушной обороне, чтобы дать возможность продолжить дипломатические усилия с Пхеньяном.