Инфляция или девальвация? 7 22.10.2018, 10:15

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Карикатура: «Радио Свобода»

Чем заплатим за «импортозамещение».

Например, Лукашенко в очередной раз обрушился на посредников в торговле и поручил премьер-министру страны Сергею Румасу активизировать импортозамещение, пишет Сергей Соловьев в статье на сайте «Новы Час».

«Мы еще по импорту столько завозим, что в глазах иногда становится темно: от зубочисток до двигателей. Импортозамещение - очень важный вопрос. Ничего не нужно выдумывать, нужно ставить станки, технологическое оборудование и производить комплектующие», - сказал Лукашенко Румасу во вторник.

Во-первых, проблему «импортозамещения» нужно вообще забыть. Хотя бы потому, что эта задача ставится перед каждым премьером от начала правления Лукашенко страной. И ни один премьер (и даже сам Лукашенко) за четверть века эту проблему не решил.

Во-вторых, зачем ее в принципе решать? Нам, наоборот, не нужно ставить «станки и технологическое оборудование» - это только тратить время и деньги. Потому что созданное нами «импортозамещение» будет только копией, а значит - хуже оригинала. А пока мы будем копировать старое, заново изобретать велосипед, остальной мир будет создавать новое и двигаться вперед. Так не лучше ли тратить деньги и усилия на создание нового, чем на повторение старого?

Ну и в-третьих - это Румас должен спрашивать у Лукашенко, почему мы завозим «зубочистки», а не создаем их сами. Ведь это правитель несколько лет назад развил бурную деятельность по «модернизации деревообработки». А Румас, который в то время был главой Банка развития, давал на это деньги. И теперь «инвестор» Румас должен спрашивать «получателя инвестиций» Лукашенко - почему, когда бешеные ресурсы были потрачены на деревообработку, мы все еще импортируем зубочистки?

Правитель также подчеркнул необходимость решения проблемы посредничества, которое, по его мнению, часто становится основой для коррупционных схем. «За что люди идут в следственный изолятор, а потом в тюрьму, и прежде всего чиновники? Все повязаны посредническими схемами. И что удивляет - у нас посредники даже на белорусскую продукцию. В Минске производим, и через посредника минские предприятия покупают», - сказал Лукашенко.

На самом деле, в этих посреднических схемах нет ничего удивительного. Ведь после слов Лукашенко мне сразу вспомнился, как коллеги-журналисты проводили эксперимент: хотели приобрести в МТЗ трактор. И не смогли, так как в отделе маркетинга предприятия не брали трубку. А когда наконец туда дозвонились, выяснилось, что там никто точно не знает, сколько трактор стоит.

Поэтому продукцию продают те, кто умеет продавать. Если существуют посреднические схемы - значит, кто-то просто продавать не умеет, и этим пользуются те, кто умеет это делать.

С посредниками Лукашенко также борется со времен своего первого избрания. И за четверть века никого не победил. Так не лучше ли прекратить эту трачу дело и оставить все, как есть? Тем более, никто, кроме него самого, на этих посредников не жалуется.

Об эффективности нашего «импортозамещения» и «беспосредников» - еще одна интересная новость недели. Как пишет руководитель инициативной группы граждан Светлогорска по контролю за строительством завода беленой целлюлозы Анатолий Змитрович, с объекта в очередной раз уезжают китайские рабочие, которые его строили. Говорят, на пуск завода нет ни средств, ни условий. В прошлый раз они уехали, когда неправильно проложили силовой кабель, что поставило под угрозу взрыва и сам завод, и прилегающие к нему территории. Теперь, как выясняется, эти горе-строители нарушили проект стройки, в результате чего жители Светлогорска и жалуются на вонь, которая то и дело накрывает город.

Как сообщила первый заместитель министра окружающей среды Ия Малкина, «согласно проектной документацией по объекту, которая ранее прошла государственную экологическую экспертизу, все запахи должны были обезвреживать без осуществления выбросов в атмосферу... Однако в процессе пусконаладочных работ выяснилось, что предприятием не всегда обеспечивается стабильный режим работы с реализацией проектных решений по обезвреживанию вредных веществ».

Мы хотели получить «импортозамещение» беленой целлюлозы, а получили кучу проблем. И кто будет теперь ответственен за эти проблемы - неизвестно. Причем, 85% стоимости предприятия - кредит китайского же банка, который нужно отдавать. А предприятие, которое должно было запуститься три года назад, не работает до сих пор.

Но что у нас работает?

У нас работает то, куда государство не влазит со своим «импортозамещением», и не влазит в общем. ЗАО «Штадлер Минск», как сообщает БелТА, до конца года планирует запустить новый производственный корпус.

«До конца года запускаем цех сварочных работ, до марта 2019 года - малярный цех. После завершения проекта количество рабочих мест увеличится на 280. Мы уже набираем новых работников, летом следующего года потребность в кадрах еще более возрастет», - отметил руководитель завода Филипп Брунер.

Новый корпус позволит увеличить производственные мощности в два раза и собирать дополнительно 300 вагонов в год.

Это, возможно, потому, что Брунеру никто не приказывает заместить производство отечественными запчастями и приобретать краску без посредников. Он сам прекрасно знает, где качественные комплектующие и у кого нужно брать запчасти.

Но есть вопрос более сложный: чем мы за заплатим за все это? Инфляцией или девальвацией?