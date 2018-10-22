«Если вы не явитесь, я найду рычаги» 7 22.10.2018, 10:30

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Неявка за квитанцией стала причиной угрозы на постановку семьи гомельчанина в СОП от сотрудницы МВД.

Определение семьи в социально-опасное положение (СОП) стало для чиновников универсальным оружием против гомельчан.

Уже не первый раз в редакцию gomel.today обращаются семьи, которые по тем или иным причинам оказываются в ситуации, когда местные чиновники или работники образования угрожают постановкой на учет для достижения своих целей. Не исключением стала ситуация гомельчанина Константина и работницы центрального отдела МВД Анны Владимировны.

В связи с мелким административным правонарушением Константину Л. назначили уплату штрафа. Работница отдела Анна Владимировна предварительно позвонила мужчине и уточнила, когда он сможет подъехать и забрать постановление, а также квитанцию для оплаты штрафа.

«Мы договорились на 02.10.2018. Я отпросился с работы, что вызвало некоторые сложности, так как я недавно устроился и нахожусь на испытательном сроке, и прибыл в указанный день в ОВД Центрального района города Гомеля около 16:00, о чём свидетельствует запись в журнале. Вызывавшего меня сотрудника на рабочем месте не оказалось, а на мой запрос дежурному: "Когда будет сотрудник с фамилией Б.?" он ответил "Неизвестно". Я подождал некоторое время и ушел. 6.10.2018 в субботу Анна Владимировна снова позвонила мне и отчитала за то, что я не явился 2 октября. На что я заметил, что я прибыл по указанному адресу, это подтверждается записью в журнале. На вопрос, когда я смогу подъехать в следующий раз, я ответить затруднился, так как мне не было известно, отпустят меня с работы или нет. Но обязался приехать в начале следующей недели, пообещав предварительно позвонить ей и сообщить», - рассказал гомельчанин.

Подобный ответ сотрудницу центрального отдела не устроил, и она предложила гомельчанину приехать прямо сейчас. Но поскольку в этот момент Константин сидел со своим двухлетним ребенком, а жена уехала по личным делам, мужчина вынужден был отказаться:

«Прозвучала довольно грубая фраза: «Так найдите с кем его оставить!» К сожалению, оставить маленького сына мне было не с кем. В ответ в грубой и ультимативной форме мне заявили, что если я не явлюсь за квитанцией в понедельник в 12:00, она отправит бумагу по месту моей работы, на работу моей жене, далее же прозвучала угроза «Если вы не явитесь, я найду рычаги чтобы поставить вашу семью в СОП».

По мнению Константина, такие методы работы направлены в первую очередь на запугивание родителей, ведь все понимают, чем чревато постановка на учет. Но вопрос в другом, на каком основании работники государственных структур считают правомерным использовать в своем «арсенале» подобные угрозы?

Критерии и показатели социально-опасного положения несовершеннолетних достаточно четко изложены в постановление Министерства образования Беларуси от 28 июля 2004 г. № 47 «Об утверждении Инструкции о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите». Приведем для наглядности несколько таких показателей: Несовершеннолетний воспитывается в семье, где родители (другие законные представители) не исполняют или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению или содержанию ребенка; Несовершеннолетний воспитывается в семье, где родители (другие законные представители) злоупотребляют родительскими правами; Жестокое обращение с несовершеннолетним в семье.

Не нашлось ни одного слова про то, что неявка за квитанцией для уплаты штрафа является достаточным основанием для постановки семьи в социально-опасное положение.

Как можно квалифицировать действия сотрудницы отдела в таком случае? Самоуправство или ее личная инициатива в борьбе за стопроцентную выплату штрафов?

Редакция связалась с Анной Владимировной, но разговор оказался коротким. Пояснять свою позицию сотрудница Центрального отдела отказалась: «Ничего такого не было. Он, наверное, от кого-то другого это услышал. Вы знаете, мне некогда это обсуждать. Пусть лучше он посмотрит, какой образ жизни ведет».

За последний год неправомерные угрозы СОПом от сотрудников учреждений образования и правоохранительных органов имеют характер эпидемии, о чем свидетельствуют многочисленные исковые заявления и в последствие судебные заседания. Константин для себя решил не оставлять без внимания сложившуюся ситуацию. Кроме электронного обращения, которое он оставил на сайте Центрального отдела, мужчина планирует отправить такую же жалобу в прокуратуру для выяснения правомерности действий сотрудницы.