Су-57: Россия проиграла в битве за истребитель пятого поколения 4 22.10.2018, 10:31

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Программа провалилась.

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко объявил, что военно-воздушные силы страны получат хваленые стелс-истребители Су-57 до конца 2019 года. Однако, он не уточнил, сколько именно таких самолетов Россия собирается построить. Эксперты же говорят, что за следующие два года российская армия получит всего лишь два таких истребителя, пишет Business Insider (перевод – inosmi.ru).

Россия построила 10 прототипов Су-57 для испытаний. Также два самолета отправили для проверки в бою в Сирию. Хотя в ближневосточной стране хваленые «многоцелевые истребители пятого поколения» только сбросили бомбы на безоружных сирийских повстанцев и исламистов, а потом быстро вернулись домой, их назвали «проверенными в бою».

Эксперты из военно-воздушных сил назвали эту российскую выходку рекламным трюком и маркетинговой выдумкой. Это вполне вписывается в целую историю завышенных ожиданий от нового российского самолета.

«Бизнес инсайдер» провел интервью с учеными, которые занимаются разработкой стелс-истребителей для США, попросив у них оценить снимки Су-57. Они указали на то, что Россия даже не пыталась сделать свою новую разработку стелс. В начале 2016 военное издание Ай-эйч-эс Джейн'с писало, что Су-57 только называется «истребителем пятого поколения», которым он на самом деле не является.

В последнее время Россия отказывалась отправлять расхваленную разработку в массовое производство. И на это были веские причины. Эксперт по вопросам средств ведения воздушной борьбы Королевского объединенного военного института Джастин Бронк сказал «Бизнес инсайдеру», что в Москве, вероятно, поняли, что Су-57 не имеет никакого потенциала, даже если его обновить и укомплектовать передовым вооружением. Поэтому он не стоит затрат, которые на фоне сокращения экономики Кремль и так не может себе позволить.

Один российский Су-57 стоит 40 миллионов долларов. Это меньше половины от цены Ф-35, но и значительно дороже, чем любой другой российский самолет. «Россия так или иначе признала поражение в построении реального истребителя пятого поколения», — сказал Бронк. Он напомнил, что Су-57 был разработан для того, чтобы противостять американским стелс-истребителям Ф-35 и Ф-22, которые не только массово изготавливаются, но и участвуют в реальных боевых операциях.

Впрочем, российский самолет, по словам эксперта, не способен выполнить свою роль. По мнению Брока, Москве лучше было бы сосредоточиться на разработке новых, более совершенных радаров вместо того, чтобы выбрасывать деньги на амбициозные проекты самолетов.