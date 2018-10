10 лучших остросюжетных фильмов 2017-2018 годов 22.10.2018, 10:47

Несколько ярких картин.

На днях спорил с одним знакомым, который на полном серьезе утверждал, что в жанре триллера достойных фильмов не было со времен «Молчания ягнят» и «Основного инстинкта». Пообещал в качестве аргумента посвятить этой колонку, пишет журналист «Нового времени» Алексей Бондарев.

Специально выбрал фильмы только за 2017-2018 гг. И выбрать десять штук оказалось не так уж проблематично.

Это артхаус потихоньку загибается, да драматическое кино становится все более конъюнктурным. А триллеры здравствуют и процветают.

Да, вышеупомянутое «Молчание ягнят», а также фильмы Дэвида Финчера и многие другие шедевры 1990-х остаются по-своему непревзойденными.

Но хороших триллеров меньше не становится.

Вот десять отличных фильмов последних двух лет. И я даже не пытаюсь утверждать, что этой десяткой все лучшие триллеры исчерпываются. Просто мне больше всего запомнились именно эти картины.

Ветреная река (Wind River)

Режиссер — Тэйлор Шеридан

США-Канада

2017 год

В заснеженной горной резервации трагически погибает молодая индианка. Присланная расследовать это дело агент ФБР вынуждена прибегнуть к помощи местного егеря, мастера лесной охоты...

Сюжет вроде как банальный, но фильм постепенно набирает обороты и ближе к концу неожиданно превращается из банального детектива в драматический триллер, который очень даже берет за душу.

Снеговик (The Snowman)

Режиссер — Томас Альфредсон

Великобритания

2017 год

Экранизация романа норвежского мастера детективов Ю Несбе в исполнении шведа Томаса Альфредсона, который известен по неимоверно популярной вампирской ленте Впусти меня и блестящей экранизации знаменитого романа Джона Ле Карре Шпион, выйди вон.

Исполнение не безупречное, но весьма своеобразное. Творческая манера Альфредсона подразумевает некую сумбурность сюжетных линий и преобладание визуального ряда над сценарием.

И отчасти в этом и заключается секрет харизмы его фильмов. Снеговик не похож на другие нуар-детективы. В нем есть что-то нелогичное, нерациональное и это действительно цепляет.

Актерский состав тоже не оставит равнодушным настоящего киномана — Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюссон, Хлои Севиньи, Вэл Килмер, Дж. К. Симмонс, Шарлотта Генсбур и даже София Хелин из культового сериала Мост.

Пылающий

Режиссер — Ли Чхан Дон

Южная Корея

2018 год

Экранизация рассказа Харуки Мураками. Фильм, который в этом году номинировался на Золотую пальмовую ветвь в Каннах (но получил лишь утешительный приз ФИПРЕССИ от кинокритиков).

Начинающий писатель случайно встречает свою школьную подругу, которая живет с молодым богачом и имеет таинственное преступное увлечение. Вскоре девушка исчезает, и главный герой начинает подозревать, что ее убили…

Фильм снят мастерски и сугубо по-корейски — размеренно, но убедительно и очень жестко.

Сплит (Split)

Режиссер — М. Найт Шьямалан

США

2017 год

После различных жанровых экспериментов (от посредственных до весьма неудачных) Шьямалан возвращается к истокам. Сплит — это отличный триллер о похищении трех девушек человеком, страдающим множественным расстройством личности. У него их аж 24 штуки.

Украшением и без того неплохого фильма стал Джеймс МакЭвой, на мой взгляд, слегка недооцененный в наше время актер.

Интересно, что фильм гораздо больше нравится тем, кто не читал популярный в 1990-х роман Расколотые сны Сидни Шелдона. Им центральная идея кажется намного более оригинальной.

Лекарство от здоровья (A Cure for Wellness)

Режиссер — Гор Вербински

США

2017 год

Этот фильм провалился в прокате и был разгромлен критиками. В первую очередь, за банальный сценарий с шаблонной и идиотской концовкой.

Но несмотря на это, фильм Гора Вербински однозначно стоит посмотреть, если вы любите хорошие триллеры.

Сюжет строится вокруг таинственного альпийского санатория, в котором некий доктор лечит пациентов от неизвестной болезни, которая есть у всех. И те, кто попадает в санаторий, уже никогда из него не возвращаются...

Разочарование концовкой вполне можно простить за феноменальную атмосферу, которая сохраняется на экране большую часть фильма. И это же надо уметь снять жуткий фильм с таким количеством светлых солнечных сцен. Вербински и вправду весьма талантлив.

Девушка в тумане

Режиссер — Донато Карризи

Италия

2017 год

Редчайший случай, когда писателю доверяют экранизировать собственный роман. Как для дебюта в кинорежиссуре Донато Карризи справился ну буквально на 20 балов из 10.

В небольшом городке в горах исчезает девушка. Приехавший для расследования именитый инспектор вскоре понимает, что ее убили. А поиски убийцы вскрывают массу жутких тайн маленького провинциального городка…

Действительно добротный детективный триллер классической европейской школы. Настоящий анти-голливуд.

Голем (The Limehouse Golem)

Режиссер — Хуан Карлос Медина

Великобритания

2017 год

Викторианский Лондон, серия жестоких убийств в мрачных подворотнях. Следы ведут к верхушке лондонского бомонда…

Изумительный готический триллер а-ля Джек Потрошитель с замечательным Биллом Найи в главной роли. Соблюдены все необходимые условности, которых требует жанр. И в то же время, есть ряд нетривиальных сюжетных ходов и совершенно убийственная концовка.

Тебя никогда здесь не было (You Were Never Really Here)

Режиссер — Линн Рэмси

Великобритания - Франция

2017 год

Главный герой — киллер, которого нанимают для того, чтобы вызволить из сексуального рабства дочь известного политика...

Мощный триллер от шотландки Линн Рэмси, которая в свое время сняла такие сильные фильмы как Крысолов и Морверн Коллар.

Новый фильм Рэмси прогремел в Каннах, где сама Рэмси получала приз за лучший сценарий, а Хоакин Феникс — приз за лучшую мужскую роль. Критики назвали фильм «Таксистом XXI века», намекая на параллели между героями Феникса и Роберта де Ниро в культовом фильме Таксист (1976).

Саундтрек к фильму написал Джонни Гринвуд из Radiohead.

Ева (Eva)

Режиссер — Бенуа Жако

Франция - Бельгия

2018 год

Экранизация старого романа классика детективного жанра Джеймса Хедли Чейза. Если вы так же стары, как я, чтобы помнить бурные 90-е, то это имя вам многое скажет, тогда Чейза не читали только те, кто вовсе не умел читать.

Молодой писатель знакомится с загадочной женщиной старше себя. И решает закрутить с ней роман, чтобы наработать материал для новой книги. Но даже не подозревает, что вскоре ему предстоит узнать, что означает заезженное выражение «роковая женщина».

Снято неплохо. Ну и актеры вытягивают. Изабель Юппер с возрастом только становится сексуальнее, а Гаспар Ульель хорош всегда и везде.

Мама!

Режиссер — Даррен Аронофски

США

2017 год

Возможно, не самый очевидный выбор для этого списка.

Не самый очевидный потому, что новый фильм Даррена Аронофски — это не совсем триллер. Это драма с элементами триллера и ужастика. Фильм местами жутковатый, а в целом весьма странный. После первого просмотра он мне не очень понравился, но у него есть некое послевкусие, и в целом стоит признать, что фильм удался и запомнился.

Аронофски умеет создавать обволакивающую атмосферу и отлично нагнетать обстановку. Вот, правда, в актерском составе есть серьезный прокол — на фоне гениального Хавьера Бардема и мощных Эда Харриса и Мишель Пфайффер деревянная Дженнифер Лоуренс кажется неуместной. Но это субъективное мнение, конечно.