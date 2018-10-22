10 лучших остросюжетных фильмов 2017-2018 годов
- 22.10.2018, 10:47
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Несколько ярких картин.
На днях спорил с одним знакомым, который на полном серьезе утверждал, что в жанре триллера достойных фильмов не было со времен «Молчания ягнят» и «Основного инстинкта». Пообещал в качестве аргумента посвятить этой колонку, пишет журналист «Нового времени» Алексей Бондарев.
Специально выбрал фильмы только за 2017-2018 гг. И выбрать десять штук оказалось не так уж проблематично.
Это артхаус потихоньку загибается, да драматическое кино становится все более конъюнктурным. А триллеры здравствуют и процветают.
Да, вышеупомянутое «Молчание ягнят», а также фильмы Дэвида Финчера и многие другие шедевры 1990-х остаются по-своему непревзойденными.
Но хороших триллеров меньше не становится.
Вот десять отличных фильмов последних двух лет. И я даже не пытаюсь утверждать, что этой десяткой все лучшие триллеры исчерпываются. Просто мне больше всего запомнились именно эти картины.
Ветреная река (Wind River)
Режиссер — Тэйлор Шеридан
США-Канада
2017 год
В заснеженной горной резервации трагически погибает молодая индианка. Присланная расследовать это дело агент ФБР вынуждена прибегнуть к помощи местного егеря, мастера лесной охоты...
Сюжет вроде как банальный, но фильм постепенно набирает обороты и ближе к концу неожиданно превращается из банального детектива в драматический триллер, который очень даже берет за душу.
Снеговик (The Snowman)
Режиссер — Томас Альфредсон
Великобритания
2017 год
Экранизация романа норвежского мастера детективов Ю Несбе в исполнении шведа Томаса Альфредсона, который известен по неимоверно популярной вампирской ленте Впусти меня и блестящей экранизации знаменитого романа Джона Ле Карре Шпион, выйди вон.
Исполнение не безупречное, но весьма своеобразное. Творческая манера Альфредсона подразумевает некую сумбурность сюжетных линий и преобладание визуального ряда над сценарием.
И отчасти в этом и заключается секрет харизмы его фильмов. Снеговик не похож на другие нуар-детективы. В нем есть что-то нелогичное, нерациональное и это действительно цепляет.
Актерский состав тоже не оставит равнодушным настоящего киномана — Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюссон, Хлои Севиньи, Вэл Килмер, Дж. К. Симмонс, Шарлотта Генсбур и даже София Хелин из культового сериала Мост.
Пылающий
Режиссер — Ли Чхан Дон
Южная Корея
2018 год
Экранизация рассказа Харуки Мураками. Фильм, который в этом году номинировался на Золотую пальмовую ветвь в Каннах (но получил лишь утешительный приз ФИПРЕССИ от кинокритиков).
Начинающий писатель случайно встречает свою школьную подругу, которая живет с молодым богачом и имеет таинственное преступное увлечение. Вскоре девушка исчезает, и главный герой начинает подозревать, что ее убили…
Фильм снят мастерски и сугубо по-корейски — размеренно, но убедительно и очень жестко.
Сплит (Split)
Режиссер — М. Найт Шьямалан
США
2017 год
После различных жанровых экспериментов (от посредственных до весьма неудачных) Шьямалан возвращается к истокам. Сплит — это отличный триллер о похищении трех девушек человеком, страдающим множественным расстройством личности. У него их аж 24 штуки.
Украшением и без того неплохого фильма стал Джеймс МакЭвой, на мой взгляд, слегка недооцененный в наше время актер.
Интересно, что фильм гораздо больше нравится тем, кто не читал популярный в 1990-х роман Расколотые сны Сидни Шелдона. Им центральная идея кажется намного более оригинальной.
Лекарство от здоровья (A Cure for Wellness)
Режиссер — Гор Вербински
США
2017 год
Этот фильм провалился в прокате и был разгромлен критиками. В первую очередь, за банальный сценарий с шаблонной и идиотской концовкой.
Но несмотря на это, фильм Гора Вербински однозначно стоит посмотреть, если вы любите хорошие триллеры.
Сюжет строится вокруг таинственного альпийского санатория, в котором некий доктор лечит пациентов от неизвестной болезни, которая есть у всех. И те, кто попадает в санаторий, уже никогда из него не возвращаются...
Разочарование концовкой вполне можно простить за феноменальную атмосферу, которая сохраняется на экране большую часть фильма. И это же надо уметь снять жуткий фильм с таким количеством светлых солнечных сцен. Вербински и вправду весьма талантлив.
Девушка в тумане
Режиссер — Донато Карризи
Италия
2017 год
Редчайший случай, когда писателю доверяют экранизировать собственный роман. Как для дебюта в кинорежиссуре Донато Карризи справился ну буквально на 20 балов из 10.
В небольшом городке в горах исчезает девушка. Приехавший для расследования именитый инспектор вскоре понимает, что ее убили. А поиски убийцы вскрывают массу жутких тайн маленького провинциального городка…
Действительно добротный детективный триллер классической европейской школы. Настоящий анти-голливуд.
Голем (The Limehouse Golem)
Режиссер — Хуан Карлос Медина
Великобритания
2017 год
Викторианский Лондон, серия жестоких убийств в мрачных подворотнях. Следы ведут к верхушке лондонского бомонда…
Изумительный готический триллер а-ля Джек Потрошитель с замечательным Биллом Найи в главной роли. Соблюдены все необходимые условности, которых требует жанр. И в то же время, есть ряд нетривиальных сюжетных ходов и совершенно убийственная концовка.
Тебя никогда здесь не было (You Were Never Really Here)
Режиссер — Линн Рэмси
Великобритания - Франция
2017 год
Главный герой — киллер, которого нанимают для того, чтобы вызволить из сексуального рабства дочь известного политика...
Мощный триллер от шотландки Линн Рэмси, которая в свое время сняла такие сильные фильмы как Крысолов и Морверн Коллар.
Новый фильм Рэмси прогремел в Каннах, где сама Рэмси получала приз за лучший сценарий, а Хоакин Феникс — приз за лучшую мужскую роль. Критики назвали фильм «Таксистом XXI века», намекая на параллели между героями Феникса и Роберта де Ниро в культовом фильме Таксист (1976).
Саундтрек к фильму написал Джонни Гринвуд из Radiohead.
Ева (Eva)
Режиссер — Бенуа Жако
Франция - Бельгия
2018 год
Экранизация старого романа классика детективного жанра Джеймса Хедли Чейза. Если вы так же стары, как я, чтобы помнить бурные 90-е, то это имя вам многое скажет, тогда Чейза не читали только те, кто вовсе не умел читать.
Молодой писатель знакомится с загадочной женщиной старше себя. И решает закрутить с ней роман, чтобы наработать материал для новой книги. Но даже не подозревает, что вскоре ему предстоит узнать, что означает заезженное выражение «роковая женщина».
Снято неплохо. Ну и актеры вытягивают. Изабель Юппер с возрастом только становится сексуальнее, а Гаспар Ульель хорош всегда и везде.
Мама!
Режиссер — Даррен Аронофски
США
2017 год
Возможно, не самый очевидный выбор для этого списка.
Не самый очевидный потому, что новый фильм Даррена Аронофски — это не совсем триллер. Это драма с элементами триллера и ужастика. Фильм местами жутковатый, а в целом весьма странный. После первого просмотра он мне не очень понравился, но у него есть некое послевкусие, и в целом стоит признать, что фильм удался и запомнился.
Аронофски умеет создавать обволакивающую атмосферу и отлично нагнетать обстановку. Вот, правда, в актерском составе есть серьезный прокол — на фоне гениального Хавьера Бардема и мощных Эда Харриса и Мишель Пфайффер деревянная Дженнифер Лоуренс кажется неуместной. Но это субъективное мнение, конечно.