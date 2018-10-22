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Анатолий Курилец покидает пост гендиректора хоккейного клуба «Динамо-Минск»

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  • 22.10.2018, 10:51
Анатолий Курилец
Фото: tomin.by

Команда переживает не самые лучшие времена.

Во вторник, 23 октября Анатолий Курилец покидает пост генерального директора хоккейного клуба «Динамо-Минск» по личной инициативе в связи с окончанием контракта, сообщает пресс-служба «зубров».

— Наблюдательный совет клуба благодарит Анатолия Адамовича за плодотворную работу! За эти годы им была выстроена четкая управленческая структура, налажена финансовая дисциплина и значительно увеличена коммерческая прибыль. Желаем Анатолию Адамовичу крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Анатолий Курилец был назначен генеральным директором клуба в октябре 2016 года. Ранее в течение года должность и. о. гендиректора занимал Павел Бурба. Анатолий Курилец при этом занимал пост заместителя генерального директора клуба по безопасности.


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