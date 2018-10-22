Нам срочно нужно единение3
- Павел Северинец
- 22.10.2018, 11:58
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Простые белорусы ненавидят власть.
Встречался на Гродненщине с людьми. Свислочь, Волковыск, Новогрудок, Кореличи. Спрашиваю: «А как здесь "русский мир"? Сколько в процентах, примерно, говорят "Пусть Путин, лишь бы не этот? "20, 30, 50?"
-Девяноста, Паша. Девяносто!
Об этих "девяносто" или "почти все" мне говорили наперебой. Западная Беларусь!
Спрашиваю, а как так. Ну как. Власть ненавидят. Российский телевизор. Другой альтернативы нет.
Друзья, нам срочно нужно единение тех, кто за независимость. Страна висит над бездной.
Павел Северинец, "Фейсбук"