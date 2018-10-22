Крупнейший частный перевозчик предсказал коллапс российской авиации 22.10.2018, 12:25

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Это произойдет из-за переноса серверов в РФ.

Планы Минтранса перенести в Россию серверы для бронирования и продажи билетов могут привести к полной остановке деятельности российских авиакомпаний, предупреждают в S7, пишет finanz.ru.

Перевозчикам грозит длительная (2-4 года) и затратная миграция в другие системы бронирования, говорится в июльском письме гендиректора авиакомпании "Сибирь" (входит в S7 Group) Владимира Объедкова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну.

Российские провайдеры не отвечают требованиям авиакомпаний, указывает Объедков. Так, если "Уральские авиалинии" и "Победа" могут легко перейти к российскому провайдеру, то "Аэрофлот" и S7 входят в глобальные авиационные альянсы (Sky Team и One World соответственно), а российские системы пока не имеют функционала, чтобы обеспечить работу в альянсах, говорят менеджеры "Сирена-трэвел" и НСБ.

В числе других последствий реализации планов Минтранса на практике в S7 называют полное исчезновение возможности взаимодействовать с партнерами по One World. Иностранные авиакомпании-партнеры не смогут продавать билеты на внутренние рейсы S7, и авиаперевозчик потеряет в год не менее 5 млрд рублей выручки.

Речь идет о проекте постановления правительства "Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок", разработанном Минтрансом, пишут "Ведомости". Он предусматривает, что с 1 января 2020 года серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, а также регистрацию на рейс, должны быть размещены в России. Провайдер системы бронирования должен быть российским юридическим лицом.

Сейчас иностранные провайдеры у трех крупнейших российских авиакомпаний: американская Sabre у "Аэрофлота", испанская Amadeus у "Уральских авиалиний", швейцарская SITA у S7 (в этом году начала переход в Amadeus). Четвертый игрок, Utair, и почти все остальные российские авиакомпании работают с российской "Сирена-трэвел", за исключением лоукостера "Победа" (американская Navitair) и авиакомпании "Азимут" (Национальная система бронирования (НСБ), разработанная "Ростехом" совместно с аэропортом "Внуково").

За бронирование каждого сегмента провайдер инвенторной системы получает от авиакомпании определенную плату. В России это примерно 100 рублей за сегмент, сообщает топ-менеджер одного из провайдеров.

Исходя из количества пассажиров (105 млн в 2017 году) объем российского рынка инвенторных систем составляет около 10 млрд рублей. Глобальные лидеры рынка, Sabre и Amadeus, могут не захотеть инвестировать сотни миллионов долларов в выполнение постановления ради российского бизнеса, полагает топ-менеджер иностранного провайдера.