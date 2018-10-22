Будущие секретари и дизайнеры целый месяц собирали морковь в колхозе под Витебском 5 22.10.2018, 12:48

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Об запрещено Кодексом об образовании.

Учащиеся Витебского государственного технологического колледжа целый месяц работали на полях сельскохозяйственного кооператива "Ольговское". Будущие секретари, дизайнеры интерьеров, фотографы и вальщики леса были заняты уборкой и сортировкой моркови.

Участие учащихся в сельхозработах подтвердила "Витебской весне" начальник отдела по воспитательной работе с молодежью ВГТК Алла Бейнар. По ее словам, учащиеся работали в составе студотрядов, организованных первичкой БРСМ.

"Угнетения никакого не было, все добровольно, все добровольцы. Разумеется, работали они не бесплатно", - заверила собеседница. Но сколько, хоть приблизительно, заработали студенты "на морковке", сообщить отказалась ("Кто хорошо работал, тот заработал").

Одна из учениц колледжа на условиях анонимности рассказала, что на работу в "Ольговское" ездили вместо учебы.

От "колхоза", по словам студентки, можно было освободиться только по состоянию здоровья - при наличии соответствующей справки. А также - по заявлению родителей, которые были против (были и такие).

По информации из публикаций в соцсетях, участие в "морковных" работах принимали как минимум 9 студотрядов с громкими названиями "Искра", "Звезда", "Салют", "Марс", "Венера" и т.д.

Правозащитник: Это — незаконно

Витебский правозащитник Леонид Светик отмечает, что привлечение учащихся Витебского государственного технологического колледжа к сельскохозяйственным работам есть прямым нарушением "Кодекса Республики Беларусь об образовании".

Согласно п. 2 ст. 89 Кодекса об образовании, привлекать учащихся учреждения образования к работам, которые не предусмотрены учебно-программной документацией или планом воспитательной работы, - запрещено.

"Законодательство разрешает работу студентов по уборке урожая, только если эта деятельность соответствует специальности, по которой они учатся. Это утверждено в соответствующем постановлении «совета республики» еще в 2010 году. Так решил законодатель, правительство и Лукашенко, который подписывает законодательные акты. То, что происходит в технологическом колледже и в некоторых других учреждениях образования Витебске, идет вопреки белорусскому законодательству и грубо нарушает его", - считает правозащитник.

Точно известно, что в этом году в сельхозработах были задействованы и студенты ВГУ имени Машерова. Например, студенты знаменитого художественно-графического факультета собирали этой осенью яблоки.