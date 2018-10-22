Видеохит: Детеныш гориллы показал уморительное шоу 22.10.2018, 12:52

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В этом принял участие отец животного.

Юный самец гориллы, живущий в зоопарке «Twycross» (Лестершир, Англия), показал посетителям уморительное шоу, пишет 120.su.

В какой-то момент Лопе заскучал и решил, что самым прекрасным объектом для развлечения может стать его родной отец Оумби. Это кому-то грозный вид Оумби может внушить страх, но только не Лопе, явно вознамерившемуся довести папашу до белого каления.

Надо отдать взрослому животному должное — оно проявило редкостное терпение, хотя по всему облику Оумби было видно, что он не одобряет поведение расшалившегося сына. Кончилось тем, что отец просто смирился и ушёл, чтобы спокойно подремать в другом месте, где наглый отпрыск не смог бы до него добраться.